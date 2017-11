It, la Warner lancia la campagna per gli Oscar

Di Federico Boni sabato 4 novembre 2017

It potrebbe volare agli Oscar. La Warner punta sul pagliaccio di Stephen King.

Mossa a sorpresa della Warner Bros., che ha ufficialmente lanciato la corsa agli Oscar di It. Forte del boom al box office, con 671,678,434 dollari incassati in tutto il mondo dopo esserne costati 35, e delle ottime critiche ricevute, lo studios ha deciso di puntare forte sulla pellicola di Muschietti, la sua 5° in lizza per le statuette del 2018.

Dunkirk di Christopher Nolan, The Lego Batman Movie, Blade Runner 2049, Wonder Woman e per l'appunto It, candidato in 14 categorie. Tra le più importanti Miglior film, Regista, Sceneggiatura non originale, Effetti Visivi, Scenografie, Trucco, Attrice non protagonista, e Bill Skarsgard, ovvero Pennywise, come non protagonista.

Pochi nella storia degli Oscar gli horror riusciti ad entrare tra le principali nomination. Tra questi L'esorcista di William Friedkin, il cui record di incassi è stato battuto proprio da It, Lo Squalo e Il Sesto Senso. Il film Warner è ad oggi il 5° incasso USA del 2017 e il 9° worldwide.