Justice League, suo il trailer più visto del 2017 - la Top10

Di Federico Boni domenica 5 novembre 2017

Dc Comics davanti alla Marvel per quanto riguarda i trailer più visti del 2017.

In attesa di vederlo al cinema tra poche settimane, Justice League ha comunque fatto suo un primato. Secondo quanto riportato da Box Office Report, infatti, il titolo Dc Comics ha conquistato lo scettro dei trailer, con oltre 105 milioni di visualizzazioni. Nessuno come il film di Zack Snyder/Joss Whedon in questo 2017. Sconfitti i rivali Marvel Thor: Ragnarok, secondo con 96.5 milioni di visualizzazioni, e Spider-Man: Homecoming, medaglia di bronzo a quota 93.870 click.

Clamorosamente fuori dal podio Star Wars: Gli ultimi Jedi, con 'solo' 85.349 visualizzazioni, seguito dagli 84.2 di Wonder Woman e dagli 80 de La Bella e la Bestia. Chiusura con i 75.2 di Cars 3, i 69.4 di Cattivissimo Me 3, i 59.2 di Power Rangers e i 57.8 de La Mummia.

Previsioni alla mano Justice League dovrebbe fare il suo esordio al box office Usa con 110/120 milioni di dollari, ovvero nettamente in calo rispetto ai 166 milioni al debutto di Batman v Superman.

Trailer più visti nel 2017 Top10

1. Justice League - 105.009 M

2. Thor: Ragnarok - 96.560 M

3. Spider-Man: Homecoming - 93.870 M

4. Star Wars: The Last Jedi - 85.349 M

5. Wonder Woman - 84.205 M

6. Beauty and the Beast - 80.077 M

7. Cars 3 - 75.283 M

8. Despicable Me 3 - 69.414 M

9. Power Rangers - 59.296 M

10. The Mummy - 57.897 M