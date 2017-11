Permanent: trailer e poster della commedia con Patricia Arquette e Rainn Wilson

Di Pietro Ferraro domenica 5 novembre 2017

Permanent: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film commedia di Colette Burson nei cinema americani dal 15 dicembre 2017.

Magnolia Pictures ha pubblicato trailer e poster di Permanent. Questa commedia "indie" è ambientata nei primi anni '80 in una piccola cittadina della Virginia dove la permanente va molto di moda. La tredicenne Aurelie sognava di arrivare finalmente nella sua nuova scuola e di sentirsi subito a suo agio, ma quando i suoi sprovveduti genitori per risparmiare qualche soldo gli fanno tagliare i capelli in una scuola per parrucchieri le cose vanno maledettamente storte. Questa è una storia di adolescenza, di membri della famiglia socialmente scomodi e di pessime acconciature.

Ambientato nel 1982 in una piccola cittadina di Virginia, Permanent è incentrato sulla 13enne Aurelie Dickson (Kira McLean) ei suoi genitori, Jeanne e Jim (Patricia Arquette e Rainn Wilson). In questo esilarante e scomodo racconto pieno di spirito e di saggezza su un'acconciatura andata storta, i Dickson stanno passando insieme attraverso grandi cambiamenti di vita cercando disperatamente di uscirne indenni. Per la famiglia Dicksons solo arrivare alla fine della giornata è una vittoria.

Mentre Aurelie spera in riccioli d'oro che cambiano la vita, quando i suoi genitori la portano in una scuola per parrucchiere invece di un salone per risparmiare denaro, si verifica un disastro. Un'annoiata studentessa / estetista imposta accidentalmente il timer troppo a lungo e la permanente finisce per distruggere la vita sociale di Aurelie, già a livelli minimi, così come i suoi follicoli piliferi. Aurelie si ritrova così come una giovane adolescente goffa ma adorabile che cerca di sopravvivere alla scuola con la sua acconciatura stile "afro", mentre le sue coetanee la ricoprono di epiteti durante le partite di dodgeball.

Questa nuova commedia è scritta e diretta da Colette Burson che debuttato come regista nel 1999 con il film Coming Soon che era caratterizzato da una serie di attori alle "prime armi" come Gaby Hoffman, James Roday, Ryan Reynolds, Ellen Pompeo e un esordiente Ashton Kutcher. La Burson ha anche scritto la serie tv The Riches prima di creare con Dmitry Lipkin la serie tv Hung.

Permanent debutta nei cinema americani il 15 dicembre 2017.