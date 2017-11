Attack of the Southern Fried Zombies: trailer e poster del film horror di Mark Newton

Di Pietro Ferraro lunedì 6 novembre 2017

Attack of the Southern Fried Zombies: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Mark Newton.

Gravitas Pictures ha reso disponibili trailer e poster di Attack of the Southern Fried Zombies, il film horror di Mark Newton descritto come un mix tra Benvenuto a Zombieland e Shaun of the Dead.





In "Attack of the Southern Fried Zombies", le colline ricoperte di Kudzu di Charleston in Mississippi, famosa per essere la città natale di Morgan Freeman, diventano il ground zero per il test della GloboBioTech del loro erbicida sperimentale Quadoxin, test che va terribilmente storto. Lonnie, un pilota adibito al raccolto delle colture deve guidare un gruppo male assortito di sopravvissuti per sfuggire ad una mortale orda zombie dopo che il Quadoxin ha trasformato i cittadini della piccola città in morti viventi.

Attack of the Southern Fried Zombies ha una grande atmosfera del Sud e dà un tocco unico al genere cinematografico zombie, con un po' di Zombieland e Shaun dei Dead nel mix. Inoltre, c'è un'orda di zombie, un luna park infernale, Southern Rock e scienziati pazzi. È un'esperienza trascinante! Joshua Spector - Direttore acquisizioni per Gravitas Ventures

Il cast del film include Timothy Haug, Moses J. Moseley, Wyntergrace Williams, Megan Few (Demons), Escalante Lundy (Django Unchained), Kaitlin Mesh, Clay Acker, Bruce Penton, Susan McPhail, Johnny McPhail, Michael Joiner, Kiyomi Fukazawa e Miles Doleac.

La sceneggiatura di Attack of the Southern Fried Zombies è di Christian Hokenson mentre effetti speciali e make-up degli zombie sono a cura di Jonathan Thornton.

Fonte: Bloody Disgusting