Justice League: la colonna sonora integrale del film DC

Di Pietro Ferraro lunedì 13 novembre 2017

Justice League esce nei cinema il 16 novembre e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del cinecomic DC.

Il 16 novembre Justice League debutta nei cinema e WaterTower Music ha reso disponibile la colonna sonora integrale del film composta da Danny Elfman, i cui crediti includono musiche per Batman (1989), Batman - Il Ritorno (1992), Darkman (1990), Spider-Man (2002), Hulk (2003), Spider-Man 2 (2004), Hellboy II (2008) e Avengers: Age of Ultron (2015).

La colonna sonora di Justice Leage include il classico tema di Batman che il compositore Danny Elfman ha creato per il cinecomic di Tim Burton del 1989, e singoli temi musicali per i membri della Justice League: Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher).

La lista dei brani comprende anche "Everybody Knows" di Sigrid, "Come Together" di Gary Clark Jr. e Junkie XL e "Icky Thump" di The White Stripes.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

TRACK LISTINGS:

1. Everybody Knows - Sigrid

2. The Justice League Theme - Logos - Danny Elfman

3. Hero’s Theme- Danny Elfman

4. Batman on the Roof - Danny Elfman

5. Enter Cyborg - Danny Elfman

6. Wonder Woman Rescue - Danny Elfman

7. Hippolyta’s Arrow - Danny Elfman

8. The Story of Steppenwolf - Danny Elfman

9. The Amazon Mother Box- Danny Elfman

10. Cyborg Meets Diana - Danny Elfman

11. Aquaman in Atlantis - Danny Elfman

12. Then There Were Three - Danny Elfman

13. The Tunnel Fight - Danny Elfman

14. The World Needs Superman - Danny Elfman

15. Spark of The Flash - Danny Elfman

16. Friends and Foes - Danny Elfman

17. Justice League United - Danny Elfman

18. Home - Danny Elfman

19. Bruce and Diana - Danny Elfman

20. The Final Battle - Danny Elfman

21. A New Hope - Danny Elfman

22. Anti-Hero’s Theme - Danny Elfman

23. Come Together - Gary Clark Jr., Junkie XL

24. Icky Thump - The White Stripes

25. The Tunnel Fight (Full Length Bonus Track) - Danny Elfman

26. The Final Battle (Full Length Bonus Track) - Danny Elfman

27. Mother Russia (Bonus Track) - Danny Elfman