Avatar, James Cameron annuncia: 'nei 4 sequel mostrerò qualcosa di mai visto prima'

Intervistato da Simone Porrovecchio per la “Rivista del Cinematografo”, James Cameron è tornato a parlare dei 4 sequel di Avatar, la cui produzione è finalmente ufficialmente partita, annunciando sorprese epocali.

“L’amore per il cinema non mi avrebbe portato qui se non fossi anche un esploratore”. “In venti, trent’anni le macchine diventeranno anche più intelligenti. È fondamentale prepararsi al cambiamento”. “Abbiamo fatto grandi passi avanti a livello tecnologico, mostrerò qualcosa di mai visto prima”. “Ci stiamo avvicinando alla soglia di un mondo in cui l’esistenza umana verrà messa in discussione. Nessuno sa cosa succederà quando le macchine diventeranno più intelligenti. È possibile che il mondo occidentale di trovi di fronte a un grande ritorno della religione, avremo bisogno di risposte a nuove domande che ci travolgeranno”.