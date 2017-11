Star Wars 8: Mark Hamill smentisce una teoria popolare tra i fan

Di Pietro Ferraro lunedì 6 novembre 2017

Mark Hamill interviene per smentire una popolare "fan-theory" su Luke Skywalker in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Disney e Lucasfilm lasceranno davvero che Luke Skywalker passi al Lato oscuro in Star Wars: Gli ultimi Jedi? Su questa possibilità Mark Hamill ha qualcosa da dire. Nonostante la teoria di una potenziale svolta malvagia di Luke stia circolando tra i fan da quando film ha iniziato la produzione, Hamill ha voluto rassicurare tutti che ciò non avverrà.

La domanda quindi sorge spontanea: Luke ad un certo punto di Star Wars 8 abbraccerà il Lato oscuro? "No" dichiara Hamill, anche se l'attore confessa che inizialmente non era soddisfatto del percorso del suo personaggio iconico in questo ultimo sequel. In una recente intervista, proveniente direttamente da Disney, Hamill ha deciso di chiarire alcune idee sbagliate che i fan si sono fatti sul film.

In "Star Wars: Il risveglio della Forza", Luke ha perso la fiducia nella sua capacità di fare delle buone scelte, ciò lo tormenta e lo scuote nel profondo, ma non si schiera dal Lato oscuro. Non ci sarà una versione malvagia di lui, ma sarà un'incarnazione del personaggio che non ci si aspetta. Mi ha tirato fuori dalla mia zona di comfort, è stata una vera sfida.

La saga degli Skywalker prosegue con gli eroi del film "Il Risveglio della Forza" si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato. Il cast del film è composto da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Mark Hamill ha quindi confermato che Luke non si lascerà tentare dal Lato oscuro, ma non fa menzione di Rey e Kylo Ren e di quello che accadrà loro, quindi resta in piedi l'ipotesi che potrebbe essere Rey a passare dal Lato Oscuro con Kylo che invece potrebbe cercare redenzione dal Lato chiaro. Ogni dubbio sarà fugato il prossimo 13 dicembre, data di uscita italiana di Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Fonte: Disney