La Disney vuole acquistare la 21th Century Fox

Di Federico Boni lunedì 6 novembre 2017

Insaziabile Disney. La Fox sarà sua?

Dopo aver comprato Pixar, Marvel e LucasFilm, la Walt Disney Company continua a fare razzia in quel di Hollywood. Secondo quanto riportato dalla CNBC, infatti, la major starebbe trattando l'acquisto della 21th Century Fox, società madre della 20th Century Fox e della Fox Television, insieme a FX Networks e National Geographic, nonché piattaforme internazionali come Star e Sky. L'accordo non comprenderebbe Fox News, la rete FOX, le affiliate di radiodiffusione e le attività di programmazione sportive Fox, che rimarrebbero come parte dell'impero di Murdoch. Questo perché Disney possiede già ABC e ESPN e con lo sport della Fox andrebbe incontro ad un problema di monopolio.

Ma in ambito cinematografico, tutto questo, che significato avrebbe? Facile pensare ai mutanti della Fox, che potrebbero quindi ritrovare la Marvel. Dagli X-Men agl imminenti X-Force, passando per Deadpool, Wolverine, i Fantastici 4 e quant'altro. Ma non è finita qui. La Disney potrebbe mettere le mani anche su frachise storici come Alien, Predator, Il pianeta delle scimmie, Kingsman, Die Hard e ovviamente anche Avatar, in arrivo con altri 4 sequel. James Cameron ha già lavorato a stretto contatto con la Disney grazie alla novità Pandora, struttura da poco nata in quel di DisneyWorld, ad Orlando. L'attuale Star Wars, infine, potrebbe ritrovare la trilogia originale, i cui diritti appartengono ancora alla Fox.

Per ora, come detto, si parla di semplici trattative. Nel 2016, Buena Vista (Disney) ha dominato gli incassi worldwide, coprendo il 26% della quota di mercato americano, mentre la Fox si è fermata poco sotto il 13%. Unendo i due studios, è evidente, la Disney diverrebbe spaventosamente colossale.

