Thor: Ragnarok - risolto il problema dei due Guanti dell'Infinito

Di Pietro Ferraro martedì 7 novembre 2017

Marvel svela come ha sistemato il problema di due Guanti dell'Infinito nell'Universo Cinematografico Marvel.

La quantità di connessioni che Marvel Studios ha potuto realizzare con l'Universo Cinematografico Marvel è veramente impressionante. Tuttavia collegare 17 film nel corso di un decennio ha cominciato a presentare qualche fisiologico problema. Ad esempio, prima dell'uscita di Thor: Ragnarok, c'era il problema di avere due Guanti dell'Infinito esistenti nell'UCM, ma l'ultima avventura da solista di Thor ha affrontato e risolto quel problema.

Attenzione a seguire trovate SPOILER su "Thor: Ragnarok" quindi se non avete visto il film proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Kevin Feige di Marvel Studios durante la promozione di Thor: Ragnarok ha voluto rispondere a quei fan che hanno sottolineato in più di un'occasione che il primo film di Thor include il Guanto dell'Infinito, che appare ad Asgard nella Camera delle armi di Odino e più tardi lo vediamo in possesso di Thanos (da una location non ancora divulgata) durante una scena dopo i titoli di coda. Ciò significa che due differenti Guanti dell'Infinito esistevano nell'UCM. Parliamo al passato perché come rivela Thor: Ragnarok e come ha spiegato Kevin Feige in una recente intervista quello nella Camera delle armi di Odino è un falso.

Tornando indietro alla Fase 1, quando "Infinity War" era un barlume all'orizzonte, stavamo lavorando sugli Avengers e cercando di mettere tutto insieme per la conclusione della Fase 1. Era in una sola inquadratura, una sola inquadratura sullo sfondo e anche in mostra, mi riferisco al Comic-Con, nello stand della Marvel. Dopodiché piuttosto velocemente, dopo un paio di anni, ci siamo ritrovati a pensare che quello non poteva essere il vero Guanto. Non poteva essere lì, e così abbiamo avuto una teoria interna alla Marvel che si trattasse di un falso.

E' del tutto comprensibile che Kevin Feige e Marvel sull'onda dell'entusiasmo abbiano voluto intrufolare un divertente "easter egg" sotto forma del Guanto dell'Infinito nei primi giorni dell'UCM. Tuttavia a quel tempo non avevano idea che avrebbero effettivamente realizzato Avengers: Infinity War, il che significa che hanno creato un vuoto nella continuity che dovevano in qualche modo riempire. Avendo Hela rivelato che il Guanto dell'infinito in Thor: Ragnarok è falso si è trovato un modo per colmare quel vuoto.

Come abbiamo appreso in questo film, Odino ha fatto sparire la sua figlia primogenita perché, dopo averla usata per conquistare i Nove regni, ad un certo punto si è reso conto della troppa violenza. Hela invece era contenta di ciò che aveva fatto, non provava rimorso o vergogna per come erano andate le cose. Allora vediamo il murale che nel film rivela la storia poco piacevole di come Asgard ha raggiunto il suo apice. Così Odino ha una storia su come è riuscito a fare quello che doveva fare e a mantenere il potere. Per quanto riguarda il Guanto, dobbiamo tornare a cinque anni fa, quando nel gruppo creativo interno abbiamo detto "Beh, è ​​falso". Perché se gli Asgardiani sapessero che c'era qualcosa che avesse quel tipo di potere, che potrebbe teoricamente cancellare Asgard e qualunque altra cosa nei fumetti, semplicemente indossandolo, avrebbero potuto mettere in dubbio la capacità di Odino di proteggerli. Così Odino piazza un falso nella Camera delle armi e non ci pensa più fino a quando Hela non torna. E' stato divertente tornare in quella stanza per la prima volta da Thor 1. Era solo l'occasione di chiarire che era falso e mostrare alle persone che tutti noi di Marvel Studios stavamo prestando attenzione e che abbiamo risposto a questa domanda. Le persone non hanno idea di quanto sfocato apparisse il Guanto dell'Infinito sullo sfondo di Thor 1, ma ora diventa il simbolo della conoscenza e il disgusto di lei per il modo in cui Odino aveva gestito le cose in passato e su come lei, il vero potere, era stata nascosta sotto la superficie.

Così ora i fan di Marvel hanno la loro risposta e diventano ancora più consapevoli di quanto alla Marvel non lascino davvero nulla al caso.

