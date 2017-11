It, Jessica Chastain è interessata alla Parte II

Di Federico Boni martedì 7 novembre 2017

Jessica Chastain vuole girare It 2.

IT, Andy Muschietti regista anche per la seconda parte - via alle riprese a marzo Andy Muschietti conferma che ci sarà una seconda parte di IT. Forte dei 677,479,722 dollari incassati dalla prima parte, Andres Muschietti potrà contare su un budget sicuramente più consistente per girare la seconda ed ultima parte di It, le cui riprese inizieranno nei primi mesi del 2018. Da tempo si parla dell'attrice che potrebbe indossare gli abiti di Bev da 'adulta', con Jessica Chastain, già diretta dal regista in Mama, a lungo associata al personaggio.

Ebbene proprio la Chastain, intervistata da ScreenRant, ha confermato i rumor.

'Beh, amo Andy [Muschietti} e Barbara [Muschietti]. Ho lavorato con loro per l'esordio di Andy, sapete il suo film Mama. Il suo primo film. Barbara è una delle mie migliori amiche, così.... vedremo'. 'Sono miei amici, sono come una famiglia. Tutto quello che stanno facendo, voglio farne parte, quindi spero che si possa fare'.

Jessica ha rivelato di non aver visto ancora It, ma è chiaro che Muschietti, in passato già sbottonatosi nell'annunciare il suo interesse nei confronti della Chastain per il ruolo di Bev, potrà contare sul suo volto. La parte II di It sarà scritta da Gary Dauberman e diretta da Andy Muschietti, con un'uscita in sala datata 6 settembre 2019. Ad indossre gli abiti di Bev nel primo capitolo è stata Sophia Lillis.

Fonte: Comingsoon.net