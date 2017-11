La ballata di Ned Kelly, Russell Crowe e Nicholas Hoult per Justin Kurzel

Di Federico Boni martedì 7 novembre 2017

Justin Kurzel porta in sala la vita del criminale Ned Kelly.

Archiviato il deludente Assassin's Creed, Justin Kurzel è pronto a tornare sul set con True History of the Kelly Gang, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Peter Carey arrivato in Italia con il titolo La ballata di Ned Kelly.

Protagonisti Russell Crowe e Nicholas Hoult ma anche Dacre Montgomery, volto di Stranger Things, Travis Fimmel, Essie Davis, Sean Keenan, Harry Greenwood, Thomasin McKenzie, Earl Cave e soprattutto George MacKay, a cui verrà affidato il ruolo principale di Ned Kelly, eroe fuorilegge di origine irlandese, orfano, ladro di cavalli, rapinatore di banche, tra i più grandi delinquenti al mondo.

A sceneggiare la pellicola, interamente ambientata in Australia, Shaun Grant, con Liz Watts (Porchlight Films), Hal Vogel (Daybreak Pictures) e Brad Feinstein (Romulus Entertainment) produttori. Peter Carey, autore del romanzo, sarà tra i produttori esecutivi.

Fonte: HollywoodReporter