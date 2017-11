Alien 3: nuova statua "Dog Alien" di Sideshow

Di Pietro Ferraro martedì 7 novembre 2017

Sideshow annuncia una nuova spettacolare statua dedicata all'iconico Xenomorfo della saga "Alien".

Recentemente Ridley Scott ha cercato di rilanciare la saga Alien con i prequel Prometheus e Alien: Covenant che per il sottoscritto hanno rappresentato un'operazione confusa, ridondante e poco convincente rispetto ad una saga che ha fatto la storia della fantascienza.

Prequel a prescindere, l'iconico Xenomorfo sin dal primo Alien del 1979 ha lasciato un segno indelebile nell'immaginario cinematografico subendo di film in film una inevitabile evoluzione: dall'imponente Xenomorfo "umanoide" creato dallo svizzero H.R. Giger e portato alla vita dal nostro Carlo Rambaldi, passando per gli agili, potenti e "scheletrici" Xenomorfi guerrieri del sequel Aliens creati da Stan Winston, per arrivare al più elegante e sinuoso Xenomorfo di Alien 3, film del 1992 diretto da David Finche che ha visto il ritorno di Giger, il cui lavoro purtoppo venne considerato troppo elaborato e utilizzato solo per la scena dello Xenomorfo "neonato" poi tagliato dala versione arrivata nei cinema.

La prima volta che ne hanno sentito parlare l'equipaggio fu sacrificato. La volta successiva mandarono i marines, anch'essi sacrificati. Ora, cosa vi fa pensare che si preoccuperanno per un mucchio di ergastolani che hanno trovato Dio nel profondo culo dell'universo? Ripley

Sideshow presenta una nuova statua in scala 1:3 del "Dog Alien" di Alien 3 realizzata da CoolProps e Prime 1 Studio, che hanno sviluppato la maquette sulla base dello stampo delle marionetta originale in scala 1:4 e dati 3D del film. La versione deluxe del "Dog Alien" comprende una testa supplementare munita di base.

Trovate la statua del "Dog Alien" sul sito Sideshow e per chi è in cerca di qualcosa di più economico consigliamo l'action figure NECA disponibile su Amazon.