Halloween: ritrovata la maschera di Michael Myers del film originale

Di Pietro Ferraro martedì 7 novembre 2017

Rispunta online la maschera di Michael Myers utilizzata nei primi due film della saga di "Halloween".

L'Halloween originale di John Carpenter è generalmente considerato, e a ragione, uno dei più grandi film horror mai realizzati. Il film ha introdotto il mondo l'icona horror Michael Myers e la sua inconfodibile maschera. Purtroppo la maschera originale di Michael Myers risultava perduta da oltre un decennio. Fino ad ora, poiché la maschera originale di Michael Myers è stata ritrovata con una nuova immagine della maschera nel suo stato attuale approdata online.

La maschera, usata in Halloween e Halloween II e indossata dall'attore Dick Warlock sullo schermo è in possesso di un uomo che gestisce case stregate. Negli ultimi 14 anni, un uomo di nome Mark Roberts non era in possesso solo della maschera originale, ma anche delle scarpe e del bisturi di Michael Myers utilizzati sullo schermo. Ecco il racconto di Roberts su come è entrato in possesso di questi oggetti.

Ho costruito e gestito case stregate negli ultimi 26 anni. circa 20 anni fa sono entrato in contatto con un agente che ha rappresentato Dick Warlock e ho chiesto di prenotare Dick per un'apparizione in una delle mie attrazioni. La cosa divertente è che l'avevo contattato per prenotare Gunnar Hansen (l'originale Leatherface) e quando ci siamo incontrati mi disse che lui rappresentava anche Dick e mi chiese se avrei voluto avere anche lui. Quindi alla fine ho deciso di avere Dick per l'attrazione, così il suo agente ha detto che aveva la maschera e il costume del film e che li avrebbe indossati per l'attrazione. Quando Dick si presentò all'attrazione era arrabbiato con il suo agente perché gli aveva detto di indossare il costume per l'attrazione. Lui mi disse che aveva ancora il costume, scarpe, maschera, coltello da macellaio e bisturi e che li avrebbe venduti, ma che non li indossava per apparizioni. Dick è stato fantastico con i clienti della casa stregata e passare del tempo con Dick e Cathy per il fine settimana fu molto divertente ed è andata così bene che l'abbiamo richiamato anche l'anno successivo. Non sono sicuro se fosse dopo il primo o secondo anno, ma ho chiamato Dick e abbiamo concluso l'affare, ho acquistato maschera, costume, scarpe, bisturi e coltello. Mia moglie ed io siamo andati a casa di Dick e abbiamo preso la maschera e il costume e poi l'anno successivo abbiamo avuto Dick all'attrazione di Toledo, dove abbiamo messo in mostra maschera, costume e armi. È veramente incredibile che Dick pensasse di poter tenere quella roba e di farlo con la dovuta cura, quando sono andato a prenderla teneva la maschera in un contenitore di latta di Elvis Presley. Non ho avuto il contenitore, Dick è un grande fan di Elvis! Ho dato un'occhiata ai miei registri e ho scoperto di aver avuto la maschera da Dick circa 14 anni fa, dopo che era apparso nella mia attrazione per circa 5 anni. Ho utilizzato lui e Cathy ogni anno. Mi manca davvero! Vorrei vederlo di nuovo.

La nuova immagine della maschera di Michael Myers mostra la sua età e ha sicuramente visto giorni migliori. Anche se potrebbe non apparire esattamente come era sullo schermo, la buona notizia è che Mark Roberts non l'ha mai restaurata. Quindi la maschera è totalmente originale, nonostante alcuni fonti, che Roberts dice essere false, parlano di una maschera restaurata. Roberts sta pensando di contattare Tom Spina, che ha fatto un restauro sulla maschera di Halloween 5, per ripristinare l'originale in suo possesso.

Ho sentito storie che la maschera è stata restaurata e che ha dei capelli nuovi. Completamente falso, alcune delle cose che ho letto su internet sono ridicole, le persone parlano senza avermi mai incontrato, ah ah, la maschera è nello stesso identico stato in cui era quando l'ho acquistata da Dick. Pago per conservarla al buio in un contenitore ermetico e climatizzato, sembra funzionare bene. La maschera è in realtà nella stessa forma che era come quando l'ho acquistata, lo considero il Santo Graal dei memorabilia dei film horror e sto facendo del mio meglio per conservarla...Mi chiedono ancora se la maschera è veramente l'originale o perché non l'ho ancora restaurata. Penso che la terrò ancora un po' così com'è prima di riportarla alla sua piena gloria.

Ogni volta che un pezzo di memorabilia di questo calibro viene alla luce ci saranno sempre dubbi sulla sua legittimità, ma Mark Roberts giura sulla sua autenticità. Ha anche il pezzo del collo che era andato perduto dalla maschera nel film. La maschera ha ancora il Velcro che è stato utilizzato per le riprese, che è qualcosa di abbastanza impressionante.

Prima che le masse inizino a dire questo e quello, ho ancora il pezzo del collo anteriore che era fuori dalla maschera quando l'ho ricevuto da Dick. Solo alcuni fatti, il Velcro che Dick ha messo sul retro della maschera per le riprese è ancora lì, e salvo che la zona del mento / collo della maschera si è irrigidita, (suppongo perché è dove ha subito la maggior parte del sudore degli attori), il resto della maschera è ancora molto flessibile.

Fonte: Michael-Myers.net