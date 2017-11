Star Wars 8: "Gli Ultimi Jedi" non risponderà a tutte le domande poste da "Il risveglio della Forza"

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 novembre 2017

Kathleen Kennedy di Lucasfilm parla di risposte "provocatorie" in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Star Wars: Gli ultimi Jedi è il film più atteso dell'anno, non solo perché i fan non vedono l'ora di tornare nell'iconica "galassia lontana lontana", ma perché i fan hanno molte domande dopo "Il risveglio della Forza". Anche se in Star Wars 8 avremo sicuramente delle risposte, secondo il presidente Lucasfilm Kathleen Kennedy sembra che il regista Rian Johnson non risponderà a tutte le nostre domande.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuova immagine ufficiale e dettagli su Rose Tico "Star Wars 8" esce nelle sale italiane il 13 dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Il capo di Lucasfilm è stata recentemente ospite di The Star Wars Show e naturalmente non ha potuto schivare alcune inevitabili domande su Star Wars: Gli Ultimi Jedi che arriva nei cinema italiani il 13 dicembre. Una versione estesa dell'intervista con Kathleen Kennedy è stato recentemente pubblicata, in cui la dirigente rivela che il prossimo capitolo della saga Skywalker guardando al futuro sta per lasciare alcune domande volutamente senza risposta.

Penso che abbia fatto un lavoro straordinario nel prendere questi nuovi personaggi e alcuni personaggi che sono l'eredità della saga e portarli alla tappa successiva. Lui non risponderà a tutte le domande, lo dico subito, ma ci sono alcune domande a cui risponderà in un modo meravigliosamente provocatorio e penso che ci saranno alcune sorprese che le persone non si aspettano.

Che tutto non sarebbe stato svelato in Star Wars: Gli ultimi Jedi sembrava abbastanza prevedibile visto che si sta parlando della seconda parte di una nuova trilogia, con J.J. Abrams che sta già lavorando su Star Wars 9, che concluderà la trilogia e come si suol dire tirerà le fila.

Ci sono molte domande in cerca di riposte in Star Wars 8: chi (o cosa) è Snoke? È legato a qualcosa del passato o è solo Snoke? Rey passerà al Lato oscuro? Potrebbe Kylo Ren redimersi? Chi sono i genitori di Rey? Quale sarà il ruolo di Luke? Se c'è una cosa che appare chiara è che questo film avrà un colpo di scena scioccante e che porterà la saga in luoghi inesplorati e dinamiche inedite.

La cosa più importante da ricordare a chi ha polemizzato sull'effetto nostalgia su cui ha puntato JJ Abrams con "Il risveglio della Forza", è che Rian Johnson ha ripetutamente promesso che questo non sarà una sorta di rifacimento de L'impero colpisce ancora.