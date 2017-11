The Post: trailer e poster del film di Steven Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 novembre 2017

The Post: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Steven Spielberg nei cinema americani dal 12 gennaio 2018.

20th Century Fox reso disponibili un primo trailer e una locandina di The Post, il nuovo film di Steven Spielberg interpretato da Tom Hanks e Meryl Streep.

Un insabbiamento che coinvolge quattro presidenti degli Stati Uniti spinge il primo editore di giornale donna e un direttore in difficoltà ad aderire a una battaglia senza precedenti tra giornalisti e governo. Meryl Streep interpreta l'editore del Washington Post Kay Graham, che ha collaborato con il suo volubile direttore Ben Bradlee (Tom Hanks) per sostenere il New York Times nella pubblicazione di "The Pentagon Papers", documenti riservati del Pentagono fatti trapelare attraverso il Times dall'analista Daniel Ellsberg, che ha lavorato allo studio iniziale che ha dimostrato che l'amministrazione di Lyndon B. Johnson aveva mentito al popolo americano e al Congresso sulla portata del loro coinvolgimento nella guerra del Vietnam. Ciò ha portato il presidente Richard Nixon a presentare un'ordinanza federale per far cessare la pubblicazione dei documenti del Pentagono dopo l'uscita di tre articoli.

Il giornale di fronte a questa "invasione di campo" fece appello portando il caso alla Corte suprema, che annullò l'ingiunzione, a favore della libertà di stampa. Nixon non contento, ordinò un'indagine su Ellesberg e assemblò un gruppo di investigatori per "bloccare" la fuga di notizie. Questo gruppo e i successivi controlli illegali messi in atto porteranno all'impeachment di Nixon nello scandalo Watergate. Il Times ha riferito di aver pubblicato solo circa il 5% del dossier iniziale di 7.000 pagine, pubblicato dall'Università del Texas nel 1983, con l'Archivio Nazionale della Sicurezza che pubblicava il resto dei Documenti nel 2002, anche se i Documenti rimangono tecnicamente classificati fino al 2011.

Il film è scritto da Liz Hannah e Josh Singer e prodotto da Spielberg con Amy Pascal e Kristie Macosko Krieger.

Il cast di The Post include anche Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Jesse Plemons, Matthew Rhys, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford e Zach Woods. Lo studio ha fissato una prima data di uscita americana al 22 dicembre (New York e Los Angeles) con un'uscita nazionale a seguire il 12 gennaio 2018.