50 Primavere: nuovo trailer italiano del film con Agnes Jaoui

Bim Distribuzione ha reso disponibile un secondo trailer italiano di 50 Primavere, il film di Blandine Lenoir con protagonista Agnès Jaoui in arrivo nei cinbema italiani il 21 dicembre.

La regista Blandine Lenoir parla della protagonista del film Aurore che accumula una difficoltà dopo l'altra: vive da sola, in una condizione economica precaria, è in piena menopausa:

Eppure decide di prendere in mano la sua vita. È un personaggio forte che, trovandosi alle prese con una situazione di discriminazione, scopre la solidarietà delle altre donne che la circondano e si rende conto che tutto è ancora possibile. Come di consueto, ho voluto raccontare tutto questo con umorismo, ridendo di cose che di per sé non sono molto divertenti e su cui c'è tanto da dire. Il periodo che attraversa mi fa venire in mente l'equivalente dell'adolescenza. Scopre una nuova libertà alla quale non è abituata e che si traduce innanzitutto con una sensazione di perdita. Il cinema rappresenta spesso genitori sollevati nel vedere i figli ormai adulti andarsene finalmente via di casa, ma attorno a me io vedo, al contrario, molte amiche sconvolte a causa di quel cambiamento. Prima di ritrovare la sensazione di avere di nuovo del tempo da dedicare a se stesse e dei nuovi progetti da portare avanti, queste donne devono affrontare una fase di transizione molto delicata.

Il 21 dicembre BiM Distribuzione porterà nei cinema italiani la commedia 50 Primavere di Blandine Lenoi (Zouzou)che vede protagonista la Agnès Jaoui de Il gusto degli altri e Così fan tutti.

La regista Blandine Lenoi racconta la genesi del film.

Come spesso accade, il soggetto è nato da un'esperienza personale. Mi avvicinavo ai quarant'anni con grande ansia, senza capire la ragione per cui avevo così tanta paura di invecchiare dal momento che i miei amici maschi non condividevano la mia inquietudine. Nel giro di breve tempo, mi sono resa conto che le donne sulla cinquantina non sono affatto rappresentate nel cinema. Come si fa a desiderare di raggiungere un'età che non trova una raffigurazione? Vedevo attorno a me molte amiche arrivarci in una condizione terribile di solitudine amorosa, donne straordinarie, belle e talentuose, con ex mariti che si erano rifatti una vita. Ho avuto voglia di rendere loro omaggio, di far nascere in loro e in me stessa, il desiderio