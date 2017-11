Thor: Ragnarok - action figure Hot Toys della Hela di Cate Blanchett

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 novembre 2017

Hot Toys annuncia una nuova action-doll ispirata alla dea Hela del cinecomic Marvel "Thor: Ragnarok".

Thor: Ragnarok ha incassato un doppio successo mettendo d'accordo critica e fan con 440 milioni di dollari incassati nel mondo e un look ipercolorato e un'ambientazione "cosmica" che strizzano l'occhio a Guardiani della Galassia, aprendo di fatto la strada all'atteso Avengers: Infinity War in arrivo nei cinema l'anno prossimo.

Tra i personaggi di Thor: Ragnarok c'è la famigerata Hela, la dea della morte. Con poteri letali diversi da qualsiasi altra cosa vista nei Nove Regni, Hela approda ad Asgard in cerca di vendetta contro coloro che l'hanno imprigionata eoni fa.

Sofisticata e carismatica la Hela di Cate Blanchett, con l'attrice che è al suo terzo ruolo da villain a tutto tondo dopo l'Irina Spalko di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e la matrigna Lady Tremaine del live-action Disney Cenerentola.

Hot Toys annuncia una nuova action-doll in scala 1:6 (circa 31 cm in altezza con oltre 28 punti di articolazione) che ritrae la Hela di Cate Blanchett in tutto il suo splendore dark.

La figure include un copricapo verde applicabile magneticamente, due spade, un martello Mjolnir danneggiato attaccato alla mano della figure, che richiama la scena in cui Hela distrugge la leggendaria arma asgardiana sotto gli occhi sbalorditi di Thor e Loki. Gli accessori sono completati da una base con targhetta personaggio e logo del film.