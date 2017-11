Star Wars: un nuovo romanzo svela dettagli sui poteri "Jedi" di Luke

Di Pietro Ferraro giovedì 9 novembre 2017

Il nuovo romanzo "The Legends of Luke Skywalker" svela nuovi dettagli sull'evoluzione dei poteri dell'iconico maestro Jedi.

Non è un mistero che Luke Skywalker sia un Jedi molto potente. Anche quando lo abbiamo lasciato alla fine di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, era incredibilmente dotato. Ma quanto più potente è diventato negli anni da allora? Un nuovo romanzo di Star Wars, dal titolo The Legends of Luke Skywalker, ci dà un'idea dei poteri attuali di Luke e sono più impressionanti di quanto ci si possa aspettare. Sembra che Luke Skywalker sia ufficialmente tanto potente da abbattere uno Star Destroyer usando solo la Forza.

Il nuovo romanzo è raccontato dalla prospettiva di alcuni marinai a bordo di un'astronave da carico lungo la strada per Canto Bight, il pianeta casinò che vedremo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il romanzo contiene diverse storie su Luke Skywalker raccontate da questi marinai. Alcune di queste storie sono miti e racconti, ma c'è anche molta verità. In una storia scritta dall'autore Ken Liu per The Legends of Luke Skywalker, un artigliere imperiale su uno Star Destroyer ricorda questo momento terrificante.

Il ponte piombò nel buio. I riflettori, i monitor, le luci intermittenti sulle console, anche l'illuminazione d'emergenza che scorreva sul pavimento...Tutto intorno a noi calò l'oscurità dello spazio...ho visto che le finestre del ponte si stavano rapidamente riempendo di colonne di energia in espansione...Un colpo, come se l'intero Star Destroyer fosse stato preso da una mano gigantesca e scaraventato al suolo. La nave rallentò, andò alla deriva, si fermò e poi la spoglia superficie senza vita di Jakku entrò nella visuale riempiendo le finestre, e siamo caduti, siamo precipitati.

Poco prima di questo incontro ravvicinato, un'immagine di Luke Skywalker appare come un ologramma. Poi lo Star Destroyer precipita. Questo è uno dei romanzi ufficiali che porta a Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il che significa che si tratta di qualcosa che Lucasfilm vuol mettere a conoscenza dei fan. Anche se questa storia fosse un po' "abbellita", il fatto che un singolo Jedi possa portare giù uno Star Destroyer include una quantità enorme di potere, ma non è qualcosa che non si è mai visto nell'universo di Star Wars.

Prima che Disney acquistasse Lucasfilm, uno dei videogiochi più diffusi ambientati nell'iconica "galassia lontana lontana" era il videogioco Star Wars: Il potere della Forza. Il gioco si concentra su Galen Marek alias Starkiller, che diventa l'apprendista segreto di Darth Vader. Nel primo videogioco "Il potere della Forza" Starkiller abbatte uno Star Destroyer usando nient'altro che la Forza. Mentre questi giochi non sono più parte del canone ufficiale, l'idea di un Jedi tanto potente non è affatto fuori discussione.

Vedere Luke Skywalker dimostrare quanto siano accresciute in questo lasso di tempo le sue capacità Jedi è qualcosa che i fan si aspettano di vedere in Star Wars 8, in arrivo nei cinema italiani il 13 dicembre, speriamo qundi di poter vedere il maestro Jedi maneggiare la Forza e sfoderare i suoi poteri al fianco dell'apprendista Rey.

Fonte: We Got This Covered