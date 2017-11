Metal Gear Solid, lo sceneggiatore di Jurassic World per il film

Di Federico Boni giovedì 9 novembre 2017

Tutto pronto per il film su Metal Gear Solid.

Metal Gear Solid - Jordan Vogt-Roberts alla regia del film? Sarà il regista di The Kings of Summer a dirigere l'adattamento cinematografico di Metal Gear Solid? Forse ci siamo. Derek Connelly, sceneggiatore di Jurassic World, è stato incaricato dalla Sony Pictures di sceneggiare l'atteso adattamento cinematografico di Metal Gear Solid, celebre videogioco. Parola di Variety.

Connelly ritroverà Jordan Vogt-Roberts, regista di Kong: Skull Island, da lui sceneggiato. Ad occuparsi della produzione Avi Arad, tra i 'papà' di Spider-Man, con Michael De Luca supervisore per lo studio.

Il videogioco Konami seguiva Solid Snake, soldato in pensione che si infiltra in un impianto di smaltimento di armi nucleari per neutralizzare la minaccia terroristica di Foxhound, rinnegato delle forze speciali. Snake prova liberare i due ostaggi, ovvero il capo della DARPA e il Presidente di una delle maggiore società di armi, per poi arrestare i terroristi, pronti a sferrare un attacco nucleare. Sconosciuta la data d'uscita.

Fonte: Comingsoon.net