Al cinema dal 9 Novembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 9 novembre 2017

Arrivano in sala il film per famiglie "Paddington 2", il biopic sportivo "Borg McEnroe", la commedia sci-fi "Addio Fottuti Musi Verdi", il thriller-horror "Auguri per la tua morte" e il dramma corale "The Place" di Paolo Genovese.

- Paddington 2 (Gran Bretagna / Francia 2017 - Film per Famiglie - Durata 97 minuti) di Paul King con le voci di Francesco Mandelli, Luca Biagini, Tiziana Avarista, Cristina Noci. Trama: Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l'orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell'astuto ladro che l’ha trafugato. TRAILER ITALIANO

Paddington 2: Recensione in Anteprima 3 anni dopo il boom del primo capitolo torna in sala l'amabile orso Paddington con uno dei sequel più riusciti degli ultimi tempi.

- Borg McEnroe (Svezia / Danimarca / Finlandia 2017 - Drammatico / Biografico - Durata 100 minuti) di Janus Metz Pedersen con Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, Ian Blackman, Robert Emms. Trama: Per la prima volta al cinema una delle più straordinarie rivalità sportive di tutti i tempi che ha cambiato in modo indelebile la storia dello sport mondiale. Da una parte l’algido e composto Bjorn Borg (Sverrir Gudnason), dall’altra l’irascibile e sanguigno John McEnroe (Shia LaBeouf). Il primo desideroso di confermarsi re incontrastato del tennis, il secondo determinato a spodestarlo. Svelando la loro vita fuori e dento il campo, “Borg McEnroe” è il ritratto avvincente, intimo ed emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wilmbledon 1980. TRAILER ITALIANO

Roma 2017, Borg McEnroe: Recensione in Anteprima L'epocale finale di Wimbledon del 1980 tra Björn Borg e John McEnroe è diventata cinema.

- Auguri per la tua morte (USA 2017 - Thriller / Horror - Durata 96 minuti) di Christopher Landon con Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu. Trama: Una studentessa del college (Jessica Rothe) rivive in continuazione il giorno del suo omicidio, dai momenti del tutto ordinari che avevano scandito l’inizio della giornata alla sua terrificante conclusione, fino a scoprire l’identità del suo assassino. TRAILER ITALIANO

- The Place (Italia 2017 - Drammatico - Durata 105 minuti) di Paolo Genovese con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Sabrina Ferilli, Rocco Papaleo, Vinicio Marchioni. Trama: Il film racconta di un misterioso uomo pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere e pone la questione: quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri? TRAILER UFFICIALE

Roma 2017, The Place di Paolo Genovese: Recensione in Anteprima Torna al cinema Paolo Genovese dopo il boom di Perfetti Sconosciuti. The Place dal 9 novembre in sala.

- Addio Fottuti Musi Verdi (Italia 2017 - Commedia / Fantascienza - Durata 93 minuti) di Francesco Capaldo con Ciro Priello, Beatrice Arnera, Simone Ruzzo, Fabio Balsamo, Alfredo Felaco, Roberto Zibetti, Fortunato Cerlino, Salvatore Esposito. Trama: Partire o restare. Inseguire i propri sogni o accettare un lavoro qualunque. Piselli o fave. E soprattutto, è più facile trovare lavoro in Italia o nello spazio? Ciro, super qualificato grafico pubblicitario, specializzato in porte in faccia e collezionista di delusioni che, dopo averle provate tutte, decide di partecipare ad un concorso e mandare il suo curriculum nientedimeno che agli alieni.Tanto quelli figurati se rispondono. E invece... TRAILER UFFICIALE

- The Square (Svezia / Danimarca / USA / Francia 2017 - Commedia / Drammatica - Durata 142 minuti) Un film di Ruben Östlund con Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Læssø, Linda Anborg. Trama: Protagonista del film è Christian, curatore di un importante museo di arte contemporanea di Stoccolma, nonché padre amorevole di due bambine. Nel museo c’è grande fermento per il debutto di un’installazione chiamata “The Square”, che invita all’altruismo e alla condivisione, ma quando gli viene rubato il cellulare per strada, Christian reagisce in modo scomposto, innescando una serie di eventi che precipitano la sua vita rispettabile nel caos più completo. TRAILER ITALIANO

Cannes 2017: The Square - recensione del film di Ruben Östlund Dopo il trionfo in Un Certain Regard con Force Majeure, Ruben Ostlund torna a Cannes in Concorso con The Square. Leggete la nostra recensione

- Malarazza (Italia 2017 - Drammatico - Durata 98 minuti) di Giovanni Virgilio con Stella Egitto, Paolo Briguglia, David Coco, Cosimo Coltraro, Lucia Sardo, Antonino Frasca Spada, Andrea Ensabella, Omar Noto. Trama: Tommasino Malarazza (David Coco) è il boss ormai in declino del quartiere Librino, a Catania. È sposato con la giovane Rosaria (Stella Egitto), che maltratta ogni giorno; da lei ha avuto un figlio, Antonino (Antonino Frasca Spada). La donna sogna per il ragazzo un futuro diverso da quello del padre, lontano dalla vita di strada che offre il quartiere, ma può contare solosull’aiuto di suo fratello Franco (Paolo Briguglia), emarginato perché trans e residente a San Berillo. Quando Tommasino uscirà di scena, si aprirà una possibilità di cambiamento per tutti, ma la libertà non è sempre facile da ottenere. TRAILER UFFICIALE

- L'Esodo (Italia 2017 - Drammatico - Durata 104 minuti) di Ciro Formisano con Daniela Poggi, Rosaria De Cicco, David White, Simone Destrero, Carlotta Bazzu, Kiara Tomaselli, Cinzia Mirabella. Trama: 2012. Anno del governo tecnico Monti. Francesca, 59enne, si ritrova improvvisamente nella condizione di esodata, e quindi senza alcun reddito. Anche con Mary, la nipote che vive con lei, la situazione precipita, proprio a causa del disprezzo che l’adolescente prova per la miseria in cui sono piombate. Non trovando alcuna soluzione, dopo aver bussato a numerose porte Francesca finisce a mendicare in Piazza della Repubblica a Roma. Le persone che attraversano quotidianamente la piazza rimangono colpite dalla sua immagine, così distinta e così lontana dallo stereotipo della mendicante. Francesca incarna la nuova povertà italiana. Tenendo la nipote all’oscuro di tutto, la donna riesce a superare l’imbarazzo dei primi giorni e a conoscere diverse persone incuriosite dalla sua condizione e frequentatori della piazza. Le cose si complicano però, quando Mary sorprende Francesca mentre mendica in piazza e una giornalista le chiede di raccontarle la sua storia. TRAILER UFFICIALE