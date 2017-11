Creed 2: casting in corso per trovare il figlio di Ivan Drago

Di Pietro Ferraro giovedì 9 novembre 2017

Casting in corso per "Creed 2", la produzione sta cercando il figlio di Ivan Drago.

Casting in corso per Creed 2 che sappiamo vedrà il ritorno di Dolph Lundgren nei panni di Ivan Drago, ma ora abbiamo la conferma che il figlio del personaggio sarà parte del sequel, a confermarlo il lottatore di MMA Sage Northcutt che su Twitter ha parlato di una sua audizione per il film.

Creed 2, parla Sylvester Stallone Michael B. Jordan contro il figlio di Ivan Drago in Creed 2?

Da quando Sylvester Stallone ha inviato un'immagine scherzosa su instagram che strizzava l'occhio al ritorno di Ivan Drago in Creed 2, molti hanno ipotizzato che il figlio di Drago salirà sul ring per combattere con l'Adonis Creed di Michael B. Jordan. Anche se non possiamo assolutamente confermare che Drago Jr. sarà centrale nella trama di Creed 2, abbiamo la conferma che il personaggio avrà un ruolo, grazie a Sage Northcutt che ha rivelato in una recente intervista al sito MMAFighting.com di aver registrato un video come audizione per il ruolo del figlio di Ivan Drago.

Stanno preparando Creed 2 e ho fatto un'audizione. Ho preparato un un piccolo provino in video. Spero che vada bene. Interpretare il figlio di Ivan Drago nel film? Sarebbe molto divertente. Sylvester Stallone sembra un tipo davvero fantastico e Dolph Lundgren sembra incredibile. Credo che tra me e il signor Dolph Lundgren ci sia una certa somiglianza.

Se Dolph Lundgren sta tornando come Ivan Drago, ha un senso un eventuale coinvolgimento di suo figlio. Anche se ci saranno sicuramente un sacco di altri attori che si proporranno per la parte, Sage Northcutt, sebbene non abbia effettivamente esperienza nella recitazione, sembra fisicamente adatto alla parte. Il lottatore ha pubblicato recentemente una sua foto su Twitter che mostra la notevole somiglianza con un giovane Lundgren.

A Creed 2 è stata recentemente assegnata una data di uscita ufficiale al 18 novembre 2018. Ryan Coogler, che ha diretto Creed, non tornerà per il sequel, sarà invece Sylvester Stallone a dirigere Creed 2. Stallone che ha diretti diversi film della saga di Rocky (tra cui Rocky IV) ha anche scritto la sceneggiatura del film, è a bordo come produttore e reciterà al fianco di Michael B. Jordan.

Dettagli sul film sono ancora scarsi, ma questa recente intervista a Sage Northcutt ci dà un'idea leggermente migliore di quello che vedremo nel film. Con le riprese che prenderanno il via a febbraio, ulteriori annunci riguardanti il casting non dovrebbero farsi attendere.