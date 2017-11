Star Wars, Rian Johnson darà vita ad una nuova trilogia

Di Federico Boni giovedì 9 novembre 2017

Il regista di Star Wars VIII si occuperà di una nuova trilogia.

In attesa dell'imminente Star Wars: Gli Ultimi Jedi, e con J.J. Abrams impegnato a riprendere il timone di Star Wars IX, in casa Disney guardano al futuro di Guerre Stellari con una certezza. Ci sarà una nuova trilogia. Ad occuparsene Rian Johnson, in cabina produttiva insieme al fidato Ram Bergman, per una trilogia che introdurrà nuovi personaggi da un angolo della Galassia che l'Universo Star Wars non ha mai esplorato.

"Abbiamo tutti amato lavorare con Rian su The Last Jedi". "Lui è una forza creativa e vederlo mettere mano a Gli ultimi Jedi dall'inizio alla fine è stata una delle grandi gioie della mia carriera. Rian farà cose incredibili con la tela vuota di questa nuova trilogia".

Queste le parole di Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, seguite dalle prime di chiarazioni del regista.

"Star Wars è la più grande mitologia moderna e ci sentiamo molto fortunati ad aver contribuito alla sua realizzazione. Non vediamo l'ora di continuare con questa nuova serie di film ".

Fonte: Comingsoon.net