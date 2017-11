The Stars Beneath Our Feet, Michael B. Jordan fa il suo esordio alla regia

Di Federico Boni venerdì 10 novembre 2017

Michael B. Jordan produttore e protagonista di The Stars Beneath Our Feet.

A breve in sala nei panni del villain Erik Killmonger in Black Panther per poi ritrovare Sylvester Stallone in Creed 2, Michael B. Jordan farà il suo esordio alla regia con The Stars Beneath Our Feet, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di David Barclay Moore, ancora inedito in Italia.

La storia segue un 12enne di Harlem costretto ad elaborare la morte del fratello maggiore, ucciso dalla violenza che quotidianamente esplode in strada. Per riuscire a digerire il tutto il ragazzo incalana il suo dolore in una delle sue più grandi passioni. I lego.

Michael B. Jordan farà anche da produttore, con l'autore del romanzo chiamato a sceneggiare il tutto. L'attore prenderà parte anche ad un adattamento HBO del classico Fahrenheit 451.

Fonte: HollywoodReporter