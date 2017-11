Bond 25, Denis Villeneuve ha rifiutato: troppo impegnato con Dune

Di Federico Boni venerdì 10 novembre 2017

Niente Bond 25 per Denis Villeneuve per 'colpa' del remake di Dune.

Confermato Daniel Craig, che sarà per la 5° e ultima volta 007, prosegue la pre-produzione di Bond 25. Denis Villeneuve, acclamato dalla stampa con Blade Runner 2049 ma uscito malconcio dalle sale con circa 80 milioni di perdite al box office, ha ufficializzato di aver rifiutato la regia del nuovo 007 perché troppo impegnato con la trasposizione cinematografica di Dune.

"Il fatto è che non ne so molto, ma credo che Daniel Craig sia un attore fantastico, ho avuto dei contatti con la produzione, ma ora sono impegnato con Dune. Posso dire, però, che sarebbe un sogno poter lavorare con Craig. Mi piacerebbe collaborare con lui in un film su James Bond, ma adesso non è il momento adatto".

Bond 25, Daniel Craig conferma ufficialmente il suo ritorno - video Daniel Craig sarà James Bond per la 5° (e ultima?) volta. Ora è ufficiale.

Denis ha quindi messo le mani avanti, dicendosi disponibile per un'eventuale chiamata futura, anche se non troverebbe Craig ad accoglierlo, in quanto arrivato alla fine del suo contratto. Chi potrebbe ritrovare Daniel, invece, è Monica Bellucci, già vista in Spectre e in odore di bis negli abiti di Lucia Sciarra. A lanciare l'indiscrezione la stessa attrice italiana, pochi giorni fa a Roma per ritirare il premio Virna Lisi.