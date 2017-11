Gotham by Gaslight: trailer del film d'animazione DC con Batman vs. Jack lo Squartatore

Di Pietro Ferraro sabato 11 novembre 2017

Batman - Gotham by Gaslight: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione DC di Sam Liu.

Disponibile un primo trailer dell'adattamento animato del fumetto Batman: Gotham by Gaslight di Sam Liu che vede il Cavaliere oscuro affrontare Jack lo Squartatore sullo sfondo di una cupa Londra vittoriana.

Batman e Harley Quinn: trailer italiano del film d'animazione DC Batman e Harley Quinn improbabili alleati in un nuovo film d'animazione originale DC - Disponibile dal 22 agosto 2017

Il fumetto "Gotham by Gaslight" è uscito nel 1989 ad opera di Brian Augustyn (storia) e con illustrazioni del creatore di Hellboy Mike Mignola. Gotham by Gaslight è una delle prime storie della linea "Elseworld", una serie di storie indipendenti che si svolgono al di fuori della continuity DC Comics. Mignola in seguito bisserà con il Cavaliere oscuro per un'altra magistrale storia indipendente dalle atmosfere lovecraftiane, la miniserie del 2000 "Le colpe dei padri" (Batman: The Doom That Came to Gotham ) anch'essa parte della linea "Elseworld".

Negli Elseworld gli eroi sono tolti dalle ambientazioni a loro congeniali e posti in luoghi e tempi diversi. Alcuni sono esistiti veramente, altri potrebbero essere esistiti. Altri ancora non sono potuti, o non avrebbero dovuto, esistere. Il risultato sono storie che prendono personaggi a noi familiari e li rendono nuovi ed eccitanti come la prima volta che li abbiamo incontrati. Intro del fumetto

Nel film Bruce Greenwood presta la voce a Batman / Bruce Wayne con Jennifer Carpenter nei panni di Catwoman / Selina Kyle e Anthony Head come Alfred. Gotham by Gaslight è previsto in uscita su piattaforme digitali e Blu-ray / DVD nel 2018.