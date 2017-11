Oscar 2018, ecco i 26 lungometraggi animati in corsa per la statuetta - c'è anche Gatta Cenerentola

Di Federico Boni sabato 11 novembre 2017

26 film d'animazione sognano l'Oscar 2018. C'è anche l'Italia.

Venezia 2017, Gatta Cenerentola: Recensione in Anteprima L'animazione italiana è viva e vegeta come dimostrato dal sorprendente Gatta Cenerentola, dal 14 settembre in sala. Sono 26 i lungometraggi animati che sognano l'Oscar 2018, con alcuni di questi che non hanno ancora ricevuto il requisito di qualificazione necessario dall'Academy. A seconda del numero dei film che verranno 'approvati', i votanti potranno votare da due a cinque candidati.

I film presentati nella categoria 'miglior film d'animazione' possono ovviamente concorrere anche in altre categorie, tra cui quella più importante per il 'miglior film', a condizione che soddisfino i requisiti richiesti. Nomination che verranno annunciate il 23 gennaio 2018, per una novantesima edizione che si terrà il 4 marzo 2018.

Due i film Pixar in corsa, ovvero Cars 3 e l'inedito Coco, con l'Italia splendidamente rappresentata dal folgorante Gatta Cenerentola, applauditissimo all'ultima Mostra del Cunema di Venezia. In casa Warner puntano doppio con LEGO Batman Movie LEGO Ninjago Movie, con la Illumination che si gioca la carta Cattivissimo Me 3 e la Dreamworks che punta su 2 titoli: Baby Boss e Capitan Mutanda. In corsa anche Il toro Ferdinando della Fox, I Puffi della Sony e Loving Vincent, capolavoro firmato Dorota Kobiela e Hugh Welchman.

Negli ultimi 10 anni 9 Oscar sono finiti nelle tasce della Disney/Pixar, con Rango di Gore Verbinski, nel 2012, unica eccezione.

Oscar 2018 Lungometraggi animati

The Big Bad Fox & Other Tales

Birdboy: The Forgotten Children

The Boss Baby

The Breadwinner

Captain Underpants The First Epic Movie

Cars 3

Cinderella the Cat

Coco

Despicable Me 3

The Emoji Movie

Ethel & Ernest

Ferdinand

The Girl without Hands

In This Corner of the World

The LEGO Batman Movie

The LEGO Ninjago Movie

Loving Vincent

Mary and the Witch’s Flower

Moomins and the Winter Wonderland

My Entire High School Sinking into the Sea

Napping Princess

A Silent Voice

Smurfs: The Lost Village

The Star

Sword Art Online: The Movie – Ordinal Scale

Window Horses The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming

Fonte: Comingsoon.net