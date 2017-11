Thor: Ragnarok - in un "easter egg" mostrata l'amante di Valchiria

Di Pietro Ferraro domenica 12 novembre 2017

Thessa Thompson rivela che l'amante di Valchiria appare in "Thor: Ragnarok" in un "easter egg" e che era mostrata esplicitamente anche in una scena tagliata.

Thor: Ragnarok prosegue la sua cavalcata al box-office, il film ha superato i 500 milioni worldwide, e oggi forniamo un nuovo tassello all'elemento "bisessuale" legato al personaggio Valchiria di Tessa Thompson. L'attrice ha rivelato che l'amante femminile di Valchiria viene fugacemente mostrata nel film.

Attenzione!!! A seguire trovate SPOILER su "Thor: Ragnarok"

Nei fumetti il personaggio di Valchiria è bisessuale e, prima dell'uscita del film, Tessa Thompson ha confermato la sua versione del personaggio affermando: "Lei è bisessuale, e si, lei se ne infischia altamente di ciò che gli uomini pensano di lei. Che gioia interpretarla!". Tuttavia successivamente ha chiarito: "SI! Val è bisessuale nei fumetti e sono stata fedele a quello nella sua rappresentazione, ma la sua sessualità non è esplicitamente affrontata in Thor: Ragnarok". Anche se, come riporta Rolling Stone, ad un certo punto c'era una scena che avrebbe, seppur sottilmente, fatto un accenno diretto a questo elemento.

Thompson ha trovato il coraggio di chiedere a Waititi di rendere bisessuale Valchiria, basandosi sul rapporto che lei ha nei fumetti con l'antropologa Annabelle Riggs. Ha convinto Waititi a filmare l'inquadratura di una donna che usciva dalla camera da letto di Valchiria tenendola nel film fintanto che ha potuto, ma alla fine l'inquadratura venne tagliata perché rappresentava una distrazione rispetto all'importanza fondamentale della scena. Prestate attenzione alla sua agonia in un flashback dove la Dea della Morte di Blanchett uccide il resto del clan guerriero di Valchiria.

Purtroppo, Marvel non poteva tenere quell'inquadratura nel film, ma questo non ha impedito a Tessa Thompson di interpretare fedelmente il personaggio. È possibile che Marvel non abbia voluto esplicitare volontariamente un personaggio bisessuale sullo schermo, ma è impossibile dirlo con certezza. In ogni caso durante la scena in cui Hela massacra il clan di guerriere di Valchiria, l'attrice dice che Hela ha ucciso la sua amante, ecco perché l'incontro con lei ha risvegliato un tale dolore.

C'è una grande inquadratura di me che indietreggio di fronte ad una delle mie sorelle appena uccise. Nella mia mente, quella era la mia amante.

Speriamo che Marvel la prossima volta colga l'occasione di mostrare il personaggio di Valchiria un po' più apertamente sullo schermo, sarebbe un ulteriore passo in avanti per l'UCM.