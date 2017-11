Justice League: nuova action figure "Hot Toys" di Wonder Woman / Gal Gadot

Di Pietro Ferraro domenica 12 novembre 2017

La splendida Wonder Woman di Gal Gadot ritratta in una nuova action-doll ispirata al film Justice League.

Il prossimo 16 novembre l'epico blockbuster Justice League di DC Comics arriverà nei cinema italiani. Accanto a Batman, Aquaman, Flash e Cyborg, la principessa guerriera Wonder Woman sarà uno dei membri chiave per saldare il legame nella squadra e difendere il mondo contro la malvagia nemesi aliena Steppenwolf.

Gal Gadot ha dato il giusto mix di carisma e femminilità alla supereroina DC sin dalla sua prima apparizione in Batman v Superman: Dawn of Justice, confermando poi nel film in solitaria di Wonder Woman che i fan hanno trovato la perfetta incarnazione live-action dell'amazzone guerriera Diana di Themyscira.

Con l'uscita imminente di Justice League, Hot Toys annuncia la nuova action-doll di Wonder Woman così come appare nel film, che presenta una somiglianza impressionante con Gal Gadot e che potremmo tranquillamente definire l'action figure definitiva dell'incarnazione cinematografica live-action di Wonder Woman.

La figure (alta circa 29 cm con più di 17 punti di articolazione) include l'iconica tiara e un armatura dal look "vissuto" con dettagli di danni da battaglia e da agenti atmosferici. Oltre al costume straordinariamente dettagliato, la figura è dotata anche di armi e accessori assortiti come una spada, uno scudo anch'esso dall'aspetto vissuto, due paia di "Braccialetti della Sottomissione" (dorati e argentati), il leggendario "Lazo della Verità" (uno da attaccare alla cintura e due versioni "sciolte"), 9 mani intercambiabili per varie pose e prese, e una base a tema con targhetta nome e logo del film. Ricordiamo che della figure è disponibile anche una vesione "Deluxe" che include come accessori bonus una cappa nera con cappuccio munita di cintura marrone e una Scatola Madre amazzonica.