The Paris Opera: trailer italiano del documentario evento al cinema il 13 e 14 novembre

Di Pietro Ferraro lunedì 13 novembre 2017

The Paris Opera: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Jean-Stéphane Bron nei cinema italiani il 13 e 14 novembre 2017.

Il 13 e 14 novembre arriva nelle sale italiane il film documentario The Paris Opera di Jean-Stéphane Bron, presentato in anteprima mondiale all’ultimo Festival di Locarno 2017 nella sezione "Panorama Suisse" e in anteprima italiana a Biografilm Festival – International Celebration of Lives.

Il film è il secondo appuntamento con le "I Wonder Stories", uscite a evento a cadenza mensile che permettono di vedere su grande schermo i documentari più straordinari e le storie più rivelatrici, arricchite da una serie di contenuti aggiuntivi.

Il documentario The Paris Opera, passando dalla danza alla musica, mette in scena passioni umane e racconta frammenti di vita tra le mura di una delle istituzioni liriche più prestigiose al mondo, l’Opéra di Parigi. Dall’annuncio di uno sciopero al debutto di un toro sul palcoscenico, Jean-Stéphane Bron alza il sipario sulle avvincenti fasi creative della nuova stagione e sulle vite dei protagonisti che la compongono.





Autunno del 2015. All’Opéra di Parigi, Stéphane Lissner sta ultimando i preparativi per la sua prima conferenza stampa come direttore artistico, in cui presenterà la nuova stagione. Ma l’annuncio di uno sciopero e l’aggiunta al cast di un interprete inaspettato (un toro!) complicheranno la situazione. Contemporaneamente, il destino di un giovane cantante russo che frequenta l’Accademia dell’Opera incrocia la strada di una delle più grandi voci della sua epoca. Il regista Jean-Stéphane Bron racconta la vita dietro le quinte dell’Opera di Parigi seguendo le vicende di una delle sue stagioni più complesse di sempre, mettendo cosı̀ in scena l’infinita commedia – non priva talvolta di tinte tragiche – delle vicende umane.