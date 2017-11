Box Office Italia, The Place fa suo il primato con 1.7 milioni di euro

Di Federico Boni lunedì 13 novembre 2017

In attesa di Justice League, è The Place di Paolo Genovese a far suo lo scettro del botteghino.

Box Office Usa, Thor: Ragnarok batte anche Daddy’s Home 2 e Assassinio sull'Oriente Express In attesa del ciclone Justice League è sempre Thor: Ragnarok a guidare il botteghino americano. Paolo Genovese è riuscito dove a decine avevano fallito nel corso degli ultimi 10 mesi. The Place, suo atteso ritorno al cinema dopo il boom di Perfetti Sconosciuti, ha infatti esordito in prima posizione al botteghino, con 1.672.032 euro incassati in 4 giorni, 246.729 spettatori paganti e una media per sala di 3.285 euro. Era dall'ultimo fine settimana di gennaio 2017, incredibile ma vero, che un film italiano non riusciva a conquistare la vetta. Ficarra e Picone furono gli ultimi, con l'Ora Legale, per un 2017 che ad oggi si è concesso appena 4 primati 'all'italiana'. Perfetti Sconosciuti aveva debuttato con 3,3 milioni di euro, ma chiedere a The Place, dramma e non commedia, di fare altrettanto era pretendere davvero troppo. Bisognerà ora testare la 'durata' della pellicola Medusa.

Dietro Genovese bene Paddington 2, decollato tra sabato e domenica tanto da chiudere il suo primo weekend a quota 1.020.462 euro. Anche qui calo netto rispetto al debutto del primo capitolo (1.885.005 euro), uscito però nel fine settimana di Natale. Un paragone di fatto illogico. Medaglia di bronzo e miglior media per sala della Top10 per Auguri per la Tua morte, partito con 987.555 euro, a conferma dell'ottimo momento vissuto dagli horror, dopo i 14.385.758 euro di It e i 2.584.205 euro di Saw: Legacy. Calo inevitabile per Thor: Ragnarok, arrivato agli 8.149.758 euro totali, mentre Borg McEnroe, eletto film del pubblico all'ultima Festa del Cinema di Roma, ha esordito con 820.257 euro. A quota 1.667.210 euro è arrivato Capitan Mutanda, seguito dai 5.446.425 euro di Blade Runner 2049 e dai 3.295.331 euro de La ragazza della Nebbia. Male, come era già accaduto al film dei The Pills, Addio Fottuti Musi Verdi. 276 sale e appena 453.603 euro incassati, con una media di 1.643 a copia. The Square, Palma d'Oro a Cannes e tra i favoriti per i prossimi Oscar 'stranieri', ha invece debuttato con 199.883 euro, e una media vicina ai 3000 euro, con Geostorm arrivato al milione e mezzo.

Weekend molto ricco anche il prossimo grazie alle uscite di The Big Sick, Ogni tuo Respiro, The Broken Key, La casa di famiglia, La signora dello zoo di Varsavia e soprattutto di Justice League.