Dickens l'uomo che inventò il Natale: trailer italiano del biopic con Dan Stevens e Michael Caine

Di Pietro Ferraro lunedì 13 novembre 2017

Dickens l'uomo che inventò il Natale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Bharat Nalluri nei cinema italiani dal 21 dicembre 2017.

Il 21 dicembre arriva nei cinema italiani Dickens l'uomo che inventò il Natale, il biopic sullo scrittore Charles Dickens che racconta come, giunto in un momento di crisi nella vita, come nella creatività, è riuscito a riscattarsi trovando proprio nelle difficoltà l'ispirazione per il bellissimo il Canto di Natale (A Christmas Carol) che diventerà un grande classico senza tempo definendo le festività natalizie nei decenni a seguire.





Dickens l'uomo che inventò il Natale racconta del magico viaggio che ha portato alla creazione di Ebenezer Scrooge (Christopher Plummer), del piccolo Tim e altri personaggi classici del "Canto di Natale" (A Christmas Carol). Diretto da Bharat Nalluri, il film mostra come Charles Dickens (Dan Stevens) abbia mescolato le ispirazioni della vita reale con la sua immaginazione vivida per rievocare personaggi indimenticabili e un racconto senza tempo, cambiando per sempre le festività natalizie nella celebrazione che conosciamo oggi.

Il film è stato scritto da Susan Coyne e adattato dal libro del 2008 "The Man Who Invented Christmas: How Charles Dickens's A Christmas Carol Rescued His Career and Revived Our Holiday Spirits" di Les Standiford.

Il cast del film include Dan Stevens, Christopher Plummer e Jonathan Pryce. Stevens interpreta Charles Dickens al tempo in cui scrisse il "Canto di Natale", Plummer interpreta Ebenezer Scrooge mentre Pryce interpreta il padre di Dickens. Il cast è completato da Simon Callow, Donald Sumpter, Miriam Margolyes, Morfydd Clark, Justin Edwards, Ian McNeice, Bill Paterson, Anna Murphy, Eddie Jackson, Neil Slevin, Paul Kealyn e Aleah Lennon.

Il "Canto di Natale" pubblicato nel 1843 è stato adattato in una ventina di pellicole per il cinema tra cui La più bella storia di Dickens (1970), S.O.S. fantasmi (1988), Festa in casa Muppet (1992), A Christmas Carol (2009) senza dimenticare il corto d'animazione Disney Canto di Natale di Topolino (1983) e l'italiano Non è mai troppo tardi (noto anche con il titolo "Una meravigliosa notte") del 1953 con Paolo Stoppa e Marcello Mastroianni.