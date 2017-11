Never Ending Man - Hayao Miyazaki: trailer italiano del documentario evento al cinema solo il 14 novembre

Di Pietro Ferraro lunedì 13 novembre 2017

Never Ending Man - Hayao Miyazaki: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Kaku Arakawa nei cinema italiani solo il 14 novembre 2017.

Il 14 novembre arriva per una sola giornata nelle sale italiane il documentario evento Never Ending Man - Hayao Miyazaki, diretto da Kaku Arakawa e dedicato al maestro indiscusso dell’animazione giapponese.

Never Ending Man – Hayao Miyazaki: recensione in anteprima Irresistibile ritratto del maestro che si appresta girare il suo ultimo lungometraggio. Leggete la nostra recensione di Never Ending Man – Hayao Miyazaki

Quando abbiamo iniziato a girare continuava a ripetere di essere solo un vecchio pensionato. Ma poi ho visto riaccendersi la scintilla in lui. Kaku Arakawa

Nausicaä della Valle del vento, Il Mio Vicino Tototoro, La Città Incantata, Il castello errante di Howl, solo per citarne alcuni, sono alcuni dei capolavori diretti da Miyazaki che, nel settembre del 2013, annunciò improvvisamente il suo ritiro dal mondo del cinema. Nonostante questa decisione, Miyazaki non poté trattenere il suo inarrestabile desiderio per la creazione e decise quindi di esplorare nuove forme espressive e nuove tecnologie.

È stato così che un regista della TV giapponese NHK che, lo aveva seguito per oltre dieci anni, ha potuto documentare passo dopo passo il riavvicinamento del maestro al mondo dell’animazione, stavolta col supporto di giovani animatori di CGI. Ma non è stato facile… Miyazaki, da sempre amante del disegno a mano libera, ha incontrato diversi ostacoli e si è confrontato con computer graphic e animazione in CGI.

Ora il risultato di quell’indagine arriva al cinema, un approccio intimo e delicato per un documentario che ritrae lo Studio Ghibli e Miyazaki all’età di 70 anni, nel tentativo di ritornare alla ribalta. Ancora una volta.

