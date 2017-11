Wonder Woman 2 scappa da Star Wars IX e anticipa l'uscita

Di Federico Boni lunedì 13 novembre 2017

A causa di Star Wars IX, posticipato al 20 dicembre 2019, Wonder Woman 2 uscirà prima.

Wonder Woman 2, Patty Jenkins regista donna più pagata di sempre Patty Jenkins regista più pagata di sempre per girare il sequel di Wonder Woman. Mossa tutt'altro che inattesa da parte della Warner, che ha deciso di anticipare di 6 settimane l'uscita in sala di Wonder Woman 2. Non più il 13 dicembre 2019, come precedentemente annunciato, bensì il 1° novembre 2019.

Facile la spiegazione, visto e considerato che Star Wars: Episodio IX è stato posticipato dalla Disney dal mese di maggio al 20 dicembre 2019. Uscire 7 giorni prima di Guerre Stellari non avrebbe avuto alcun senso, per la Dc, lasciando a Gal Godot una finestra sicuramente meno stressante. Gli incassi di Thor: Ragnarok, uscito il 3 novembre, dimostrano inoltre quanto i cinecomic possano andar bene anche in autunno.

C'è da dire che l'8 novembre uscirà Bond 25, ancora senza titolo, oltre ad una comedy natalizia con Anna Kendrick intitolata Nicole. Altra concorrenza, però, rispetto a J.J. Abrams e al suo Star Wars. In cabina di regia confermatissima Patty Jenkins, autrice della sceneggiatrice insieme a Dave Callaham (The Expendables, Godzilla) e a Geoff John, co-presidente DC Films. I credits produttivi della pellicola sono ancora un mistero, dopo l'abbandono di Zack e Deborah Snyder all'universo DC e la fine del rapporto tra la Warner e la RatPac Entertainment causa scandalo molestie che ha travolto Brett Ratner.

Incassati 821,763,408 dollari in tutto il mondo con il primo capitolo, 412 dei quali solo in America, Wonder Woman punta agli Oscar.

Fonte: Comingsoon.net