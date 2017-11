Morbius il vampiro vivente, nuovo spin-off dall'Universo Spider-Man

Di Federico Boni lunedì 13 novembre 2017

Morbius il vampiro vivente sbarca al cinema con un film tutto suo.

Non solo Venom. In casa Sony sono al lavoro per un 2° spin-off dedicato all'Universo Spider-Man. Protagonista Morbius, conosciuto anche come il vampiro vivente, personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Gil Kane.

Burk Sharpless e Matt Sazama (Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter) si occuperanno della sceneggiatura. Brillante scienziato affetto da leucemia, Michael Morbius viene 'salvato' dall'amico Emil Nikos, che gli innietta il sangue di un pipistrello vampiro. Entrato in una macchina di sua invenzione, Michael va incontro ad una terribile trasformazione che lo tramuta in una creatura orripilante animata da una spaventosa sete di sangue.

Prima di Morbius scoccherà l'ora di Venom, con Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Reid Scott, Jenny Slate e Scott Haze protagonisti. Riprese iniziate, in questo caso, con Scott Rosenberg (Pain & Gain, Jumanji), Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2) e Kelly Marcel allo script e Ruben Fleischer in cabina di regia. Uscita in sala di Venom: 5 ottobre 2018.

Fonte: Comingsoon.net