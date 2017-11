Quentin Tarantino: il nuovo film non sarà incentrato su Charles Manson

Di Pietro Ferraro martedì 14 novembre 2017

Il nuovo film di Quentin Tarantino non sarà un biopic su Charles Manson, lo rivela il regista.

Quentin Tarantino sta preparando il suo prossimo film, ma il regista ha rivelato che non sarà un film incentrato sugli omicidi della "Famiglia Manson" come riportato in precedenza. Questo aggiornamento arriva dopo la notizia che Tarantino era in cerca di un sostegno finanziario per il progetto dopo il crollo della società Weinstein a causa delle molteplici accuse di molestie sessuali scaturite all'indirizzo di Harvey Weinstein. Lo stesso aggiornamento ha anche rivelato che Quentin Tarantino sta guardando a Margot Robbie, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per ruoli nel film.

Quentin Tarantino ha concluso la sceneggiatura sul biopic di Charles Manson - cercasi produttore Il film su Charles Manson firmato Quentin Tarantino si farà. Ma non con Harvey Weinstein.

Quentin Tarantino ha recentemente parlato con il sito Indiewire dove ha rivelato che il film non sarà su Charles Manson, ma visto che sarà ambientato nel 1969 è probabile che includerà Charles Manson in alcune scene. Quentin Tarantino è stato telegrafico affermando: "Non è su Charles Manson, è ambientato nel 1969".

Il 1969 è stato un anno tumultuoso per gli Stati Uniti con l'insediamento alla Casa Bianca di Richard Nixon; la Guerra del Vietnam in pieno corso; Neil Armstrong e Buzz Aldrin che sbarcano sulla Luna; i membri delle Pantere Nere Fred Hampton e Mark Clark che vengono uccisi nel sonno durante un'incursione della polizia, e naturalmente Charles Manson e alcuni suoi seguaci che il 9 agosto compiono un efferato massacro nella villa del regista Roman Polanski in cui perde la vita, tra gli altri, la giovane attrice Sharon Tate, al nono mese di gravidanza.

Indiewire ricorda che Quentin Tarantino ha annunciato di aver terminato la sceneggiatura circa cinque mesi fa, e che il regista la settimana scorsa ha tenuto un incontro con cinque potenziali studi per la distribuzione internazionale del film, che si vocifera potrebbe vedere Margot Robbie nei panni di Sharon Tate e segnare una reunion di Tarantino con Brad Pitt (Bastardi senza gloria) e Leonardo DiCaprio (Django Unchained). Se tutto va secondo i piani, le riprese dovrebbero svolgersi all'inizio del 2018.