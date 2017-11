Super Mario Bros., arriva il lungometraggio animato targato Illumination

Di Federico Boni martedì 14 novembre 2017

Super Mario torna al cinema. Ma in forma animata.

25 anni dopo il live-action diretto da Roland Joffe ed interpretato da Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper, Super Mario Bros. tornerà al cinema con il primo lungometraggio animato. Ad occuparsene la Universal Pictures e la Illumination Entertainment, ovvero gli autori di successi come Cattivissimo Me, Minions, Pets e Sing. Parola del Wall Street Journal, secondo cui i due studios sarebbero vicini ad un accordo con Nintendo.

Trattativa iniziata oltre un anno fa, visto l'interesse della Universal nei confronti di Super Mario per i propri parchi tematici, con Shigeru Miyamoto, creatore del videogioco, produttore del film insieme al CEO di Illumination Chris Meledandri. I due lavoreranno a stretto contatto sullo sviluppo creativo della pellicola, ancora in fase embrionale e in sala tra diversi anni.

Super Mario, elemento da non dimenticare, è il franchise di videogiochi più venduto di tutti i tempi con oltre 330 milioni di unità vendute. Il film del 1993, nato per lanciare gli idraulici anche in sala, floppò amaramente, frenandone lo sviluppo. Negli ultimi anni abbiamo visto diversi personaggi dell'Universo Ninendo in sala, con la nemesi di Mario in Ralph Spaccatutto, Donkey Kong, lo stesso Mario e Duck Hunt in Pixel.

