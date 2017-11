Hai paura del buio?, lo sceneggiatore di It per l'adattamento cinematografico

Di Federico Boni martedì 14 novembre 2017

Esattamente come Piccoli Brividi anche 'Hai paura del buio?' si fa film.

Piccoli Brividi 2, annunciata la data d'uscita Piccoli Brividi 2 uscirà il 28 gennaio 2018. Serie televisiva canadese andata in onda per la prima volta dal 1992 al 1996, poi ripresa nel 1999 e realizzata da Nickelodeon, Hai paura del buio? diverrà lungometraggio cinematografico. Ne è certo Variety, secondo cui Gary Dauberman, sceneggiatore di It, si occuperà dell'adattamento. Matt Kaplan produrrà il film. A realizzare la serie originale D.J. MacHale e Ned Kandel, con 7 stagioni e 91 episodi andati avanti fino al 2000.

La serie seguiva un gruppo di ragazzi, appartenenti al "Club di Mezzanotte", che ogni settimana si riunivano intorno a un fuoco per raccontarsi storie di paura. Un'opera antologica, in cui ogni episodio rappresentava una storia a sé. Visto il successo ottenuto, negli Usa realizzarono successivamente Piccoli brividi, basata sugli omonimi libri di R. L. Stine.

Quest'ultima serie è già stata trasportata al cinema nel 2015 con il film Goosebumps, campione d'incassi con 150 milioni di dollari e non a caso confermato con un capitolo 2, atteso in sala per settembre 2018.

Fonte: Comingsoon.net