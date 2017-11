Anne Hathaway e Rebel Wilson per il remake di 'Due figli di...'

Di Federico Boni mercoledì 15 novembre 2017

Ancora un remake per I due seduttori. Ma questa volta tutto al femminile.

30 anni dopo l'uscita in sala, Dirty Rotten Scoundrels di Frank Oz, arrivato in Italia con il titolo 'Due figli di...', tornerà al cinema grazie ad un remake MGM. Al femminile. Protagoniste Anne Hathaway e Rebel Wilson, con Chris Addison alla regia e la Annapurna in cabina distributiva. A scrivere la pellicola Jac Schaeffer, con una distribuzione annunciata per il 10 agosto 2018, contro il remake di Scarface e il live-action Sony di Barbie.

'Due figli di...' con Michael Caine e Steve Martin, come dimenticarlo, era già di suo un remake de I Due Seduttori, interpretato nel 1964 da Marlon Brando e David Niven. La pellicola del 1988 era ambientata in una località della costa Azzurra, con al centro della trama la vita di un elegante truffatore, Lawrence, sconvolta dall'arrivo di un imbroglione americano, Freddy, che riesce sempre a commuovere qualche donna ottenendo denaro per curare "la povera nonna ammalata". Poiché in paese non può esserci posto per due truffatori, Lawrence cerca in tutti i modi di eliminare il rivale poi, non riuscendovi, decide di associarlo alle sue imprese.

Incassati 42 milioni di dollari solo in patria, Dirty Rotten Scoundrels venne nominato ai Golden Globe grazie a Michael Caine, candidato come miglior attore in una commedia/musical.



Fonte: Comingsoon.net