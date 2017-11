Justice League: le statue ufficiali del film DC

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 novembre 2017

Il 16 novembre arriva nei cinema italiani Justice League e Blogo vi propone le statue ufficiali del film prodotte da DC Collectibles.

Finalmente dopo anni di attesa e dopo aver visto gli Avengers della Marvel debuttare sul grande schermo, il prossimo 16 novembre sarà il turno di un'altro leggendario team di supereroi, assisteremo al formarsi dell'iconica Justice League che scende in campo con una formazione che include il nuovo Batman d Ben Affleck, la prima splendida incarnazione cinematografica di Wonder Woman (Gal Gadot), il nuovo Barry Allen aka Flash di Ezra Miller, il nerboruto e rivisitato Aquaman di Jason Momoa, il Cyborg di Ray Fisher e il redivivo Superman di Henry Cavill che faranno squadra per fronteggiare la minaccia dell'alieno Steppenwolf e del suo esercito di Parademoni.

DC Collectibles ha realizzato 6 statue in edizione limitata alte circa 33 cm ispirate al film di Zack Snyder che ritraggono il team al completo, Superman incluso.

DC Collectibles realizza action figures e statue su licenza ufficiale che presentano un ottimo rapporto qualità/prezzo e vanno incontro ai fan che vogliono spendere qualcosa in meno rispetto alla fascia di prezzo proposta da Sideshow piuttosto che Hot Toys.

La Justice League al completo firmata DC Collectibles è disponibile su Amazon ai seguenti link: Batman / Superman / Wonder Woman / Flash / Aquaman / Cyborg.