Natale da Chef: nuovo trailer e foto del film con Massimo Boldi

Di Pietro Ferraro lunedì 27 novembre 2017

Natale da Chef: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Neri Parenti nei cinema italiani dal 14 dicembre 2017.

Il 14 dicembre arriva nei cinema Natale da Chef, la nuova commedia delle Feste di Neri Parenti e Massimo Boldi che cavalca la "chef mania" che ha invaso il piccolo schermo, raccontando le peripezie di un cuoco pasticcione, Gualtiero Saporito interpretato da Boldi. Gualtiero pensa, a torto, di essere un mancato e incompreso chef stellato. L'occasione di riscatto arriverà grazie al proprietario di una famosissima ditta di catering, interpretato da Maurizio Casagrande, che gli offre il posto di capo cuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto indetta per "sfamare" il prossimo G7. Finalmente il sogno diventa realtà! Purtroppo le intenzioni del losco Galli sono tutt'altro che nobili, e nascondono un patto stretto in gran segreto con un'azienda rivale per salvare la sua ditta dalla bancarotta.

Il cast del film è completato da Dario Bandiera, Rocío Muñoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi, Barbara Foria, Milena Vukotic, Loredana De Nardis e Biagio Izzo.

NOTE DI REGIA

Quando fai il regista non devi smettere mai di imparare. E trovatomi a scrivere e girare “ Natale da chef “ ho dovuto “ imparare “ a cucinare, impiattare , scegliere gli ingredienti , fare una scorpacciata di ogni programma televisivo sulla cucina. E dato che c’erano anche i sommelier, farmi una cultura su vini, vitigni,zone di produzione fortunatamente anche con qualche buona degustazione.Poi però ho dovuto indirizzare tutto questo mio bagaglio culinario nella ricerca di cibi con gli accostamenti più strambi e schifosi. E così sono nati : il risotto perlato con marmellata di visciole, sugna, caviale ed anice! Una zuppa con spremuta di cozze, della melassa e una spruzzatina di guacamole e miele della Val di Non! Un capitone in umido con panna acida, salsiccia di bufala cruda, collo d’oca tritato. Si perché i miei Chef dovevano essere quanto di peggio si trovasse sul mercato e fare piatti con assurdi accostamenti per farli partecipare ad una comica sfida per l’assegnazione dell’appalto del catering del G7. Ed anche Massimo Boldi, Biagio Izzo, Dario Bandiera, Rocío Muñoz Morales, Francesca Chillemi, Barbara Foria, Maurizio Casagrande, Enzo Salvi, Milena Vukotic , Paolo Conticini e tanti altri si sono dovuti cimentare con la difficile arte del cucinare. Si sono bruciati, sporcati, hanno fatto cocci e qualsiasi tipo di guaio ma soprattutto qualcuno è stato costretto ad assaggiare quelle schifezze da loro stessi preparate. D’altronde per fare un film comico in cucina si devono fare dei pasticci e più sono grandi e più si ride. Fare ridere a crepapelle con la cucina!! Un compito arduo ma che credo in questo film sia perfettamente riuscito. Vi aspetto tutti al cinema per farci una bella scorpacciata di risate. [Neri Parenti]





Il regista Neri Parenti veterano del "Cinepanettone" dopo la collaborazione con Christian De Sica per Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale torna a dirigere Massimo Boldi a tre anni dal corale Ma tu di che segno 6?.