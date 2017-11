Boss Level, Mel Gibson e Frank Grillo per Joe Carnahan

Di Federico Boni mercoledì 15 novembre 2017

Il regista di A-Team per Mel Gibson e Frank Grillo.

Mel Gibson e Frank Grillo prenderanno parte a Boss Level, nuovo action thriller in stile Ricomincio da Capo diretto da Joe Carnahan, regista di A-Team e The Gray. Parola di Deadline.

La pellicola ruoterà attorno ad un veterano delle forze speciali in pensione di nome Roy (Grillo) costretto a rivivere la propria morte in un ciclo senza fine. Roy deve capire chi sia il responsabile del proprio decesso e fermarlo, in modo da finire la sua infinita sofferenza. Trama che ai più ricorderà Auguri per la tua morte, da poco uscito nei cinema d'Italia.

Boss Level sarà prodotto e finanziato da Randall Emmett e George Furla della Emmett / Furla / Oasis, insieme a Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian. Carnahan e Grillo faranno da produttori esecutivi.

Gibson, ormai riabilitato da Hollywood dopo le nomination agli Oscar dello scorso anno, sarà presto in sala accanto a Sean Penn in The Professor and the Madman e in Dragged Across Concrete con Vince Vaughn. Grillo, invece, apparirà in Beyond Skyline e ritroverà Joe Carnahan nel remake americano di The Raid.

Fonte: Comingsoon.net