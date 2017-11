Come From Away, il musical di Broadway sbarca al cinema

Di Federico Boni mercoledì 15 novembre 2017

Il musical Come From Away diventerà film per il grande schermo.

Un nuovo musical di Broadway sta per andare incontro alla sua trasposizione cinematografica. Si tratta di Come From Away, musical pluri-premiato ai Tony che sbarcherà in sala grazie alla Mark Gordon Company. Irene Sankoff e David Hein, candidati ai Tony, autori del libretto, della musica e dei testi, adatteranno anche la sceneggiatura del film.

Come From Away racconta la straordinaria storia vera di 7,000 passeggeri bloccati ma ben accolti in un piccolo paese di Newfoundland, in Canada, a causa del fermo su 38 aerei civili dopo l'attacco alle Torre Gemelle e al Pentagono. Lo scontro tra culture e i nervi tesi furono molto aspri, ma il senso di disagio divenne pura fiducia, facendo nascere durature amicizie. L'11 settembre 2001 il mondo si fermò. Il 12 settembre le loro storie lo commossero.

"Irene, David e Christopher hanno creato un'esperienza che celebra il trionfo della solidarietà e della compassione del genere umano di fronte alle avversità, un'esperienza altrettanto mozzafiato, stimolante e catartica. Siamo orgogliosi di poter creare un adattamento cinematografico da condividere con il pubblico di tutto il mondo".

Queste le parole del produttore Mark Gordon.

Fonte: Comingsoon.net