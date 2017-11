Labyrinth: un fumetto prequel racconterà le origini del Re dei Goblin

Di Pietro Ferraro giovedì 16 novembre 2017

Annunciato un fumetto prequel per il classico "Labyrinth" di Jim Henson.

Sembra che scopriremo molto di più sul Re dei Goblin di David Bowie in Labyrinth. È stato annunciato che un fumetto prequel è in lavorazione da Boom! Studios che racconterà la storia delle origini del del Re dei Goblin. Questa sarà la prima serie a fumetti in assoluto basata sull'amato classico di Jim Henson.

Il fumetto, dal titolo Jim Henson's Labyrinth, sarà in vendita a febbraio ed esplorerà il personaggio di David Bowie, raccontando la sua vita precedente a Toby. Nel film Jennifer Connelly, che interpreta Sarah in Labyrinth, ha dovuto salvare il suo fratellino Toby rapito da Jareth il Re dei Goblin. Sembra che il fumetto si svolgerà durante gli eventi del film, ma ci parlerà anche della madre e del padre di Jareth, che pare vivessero nella Venezia del 18° secolo.

La dichiarazione di Lisa Henson, figlia di Jim e amministratore delegato e presidente della Jim Henson Company.

È il retroscena di come lo stesso Jareth sia approdato nel Labirinto. Il Re dei Goblin, non è un folletto, è umano. Molte persone hanno chiesto, 'Bene, come ci è arrivato?". Quindi è qualcosa che abbiamo pensato di esplorare.

"Jim Henson's Labyrinth" è scritto da Simon Spurrier e illustrato dall'artista Daniel Bayliss. Purtroppo, anche se un sequel di Labyrinth è in lavorazione con la regia di Fede Alvarez (Man in the Dark), David Bowie è scomparso l'anno scorso, quindi non potremo vederlo riprendere il suo ruolo. In compenso questo fumetto consente ai fan di apprendere più sui personaggi da una diversa angolazione come spiega Spurrier.

E' come avere la botte piena e la moglie ubriaca. La versione del personaggio di Bowie è molto presente nella nostra storia, ma c'è una quantità enorme di cose sulle persone che lo amavano e che amava. Che cosa è successo loro? Come si è arrivati alla storia del film? Come è arrivato ad essere quello che è? Spero che questo esplorare entrambi i lati del film, così come appoggiarci a tutte le altre cose meravigliose e fantastiche sul Labirinto come concetto, speriamo di toglierci ogni sfizio su Bowie mentre ci godiamo la meraviglia fantasiosa e surreale di questo mondo.

Labyrinth è uscito nel 1986 e rimane una delle creazioni più amate di Jim Henson oltre naturalmente ai Muppet. Oltre ai dettagli sul fumetto abbiamo anche alcune cover del primo numero (via Entertainment Weekly) illustrate da Fiona Staples, Rebekah Isaacs, Laurent Durieux, Jill Thompson e Bill Sienkiewicz.