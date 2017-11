Star Wars 8: nuova teoria legata al videogioco "Battlefront 2"

Di Pietro Ferraro sabato 18 novembre 2017

Il videogioco "Star Wars Battlefront 2" potrebbe svelare dettagli sulla trama di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Disney e Lucasfilm hanno fatto un ottimo lavoro nel tenere celati dettagli sulla trama di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il film sarà nelle sale tra meno di un mese e rispetto a "Il risveglio della Forza" abbiamo a disposizione molti meno elementi. Tuttavia alcune cose tendono inevitabilmente a venir fuori sia da persone che collegano i punti o che semplicemente propongono un'ipotesi plausibile. Questa ultima teoria che arriva via The Express, riguardante Star Wars 8 e collegata al videogioco Star Wars: Battlefront 2, potrebbe essere un po' entrambe le cose, ma se fosse attendibile, rappresenterebbe una svolta sorprendente e potrebbe significare il ritorno di un personaggio creduto morto.

Attenzione!!! a seguire trovate SPOILER sul videogioco "Star Wars: Battlefront 2" e potenziali SPOILER su "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".



La campagna dell'ultimo gioco di Star Wars, che ha debuttato il 17 novembre, è una storia di Star Wars parte del canone ufficiale e porta il gioco proprio poco prima degli eventi narrati in Star Wars: Il risveglio della Forza. Alla fine della campagna, viene rivelato qualcosa chiamato "Project Resurrection" e, secondo la fonte, il Leader Supremo Snoke potrebbe essere a capo di qualcosa di piuttosto nefasto.





Project Resurrection viene introdotto nella scena finale della campagna principale del gioco, che si svolge appena prima degli eventi di Star Wars: Il risveglio della forza. Ora si scopre che la trama continuerà con altri tre capitoli "Resurrection" che usciranno come contenuti scaricabili (DLC) il giorno prima dell'uscita nei cinema di "Gli Ultimi Jedi". Secondo la descrizione il principale personaggio giocabile si imbatterà in una cospirazione del Primo Ordine. Il teorico di Star Wars Mike Zeroh ipotizza che "Project Resurrection" abbia qualcosa a che fare con la grande macchina collegata al trono del Leader Supremo Snoke a bordo dello Star Destroyer "The Supremacy". Forse non lo sta guarendo dalle ferite, ma in realtà lo sta rigenerando, un nuovo corpo per un personaggio apparentemente morto che vedremo resuscitato?

In effetti, come afferma questa nuova teoria, quel personaggio risorto potrebbe non essere altri che l'Imperatore Palpatine. Per quanto riguarda le teorie di Star Wars, questa è tra le più azzardate, ma non possiamo affermare che sia del tutto campata in aria. La presenza di Palpatine si percepisce nei trailer di "Battlefront 2", quindi sappiamo che sarà un elemento nella galassia post-Ritorno dello Jedi. Questo sarebbe uno sviluppo interessante con Snoke che potrebbe rivelarsi un leader di facciata per nascondere l'imminente ritorno di Palpatine.

Abbiamo visto Fantasmi di Forza in passato, ma non abbiamo mai visto in un film nessun tipo di manifestazione post-mortem facente parte del Lato oscuro. Chi può dire che Palpatine non sia sopravvissuto in qualche modo o che possa aver trovato un modo per resuscitare attraverso una combinazione di scienza di Star Wars e poteri del Lato oscuro della Forza? Certamente siamo nel territorio della pura speculazione, ma parte di questa teoria arriva da Mike Zeroh che ha un pregresso di successi con le teorie di Star Wars.

Dobbiamo inoltre prendere in considerazione il fatto che questo contenuto scaricabile "Resurrection" per Star Wars: Battlefront 2 uscirà un giorno prima di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, a questo si aggiunge la nuova action figure di Snoke proposta con un ologramma dell'Imperatore Palpatine, si tratta di una registrazione lasciata quando era ancora in vita? O c'è qualcosa di più sinistro dietro? La fonte sottolinea che anche la versione LEGO di Snoke include un ologramma di Palpatine, quindi collegando il tutto, l'ombra del nefasto Imperatore sembra addensarsi ancora una volta sull'iconica "galassia lontana lontana", ma dovremo attendere il prossimo 13 dicembre se non addirittura l'uscita dell'Episodio 9 per scoprire quanto ci sia di vero in questa nuova teoria.