Hotel Transylvania 3: trailer e locandine del sequel d'animazione Sony

Di Pietro Ferraro venerdì 17 novembre 2017

Hotel Transylvania 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Genndy Tartakovsky nei cinema americani dal 13 luglio 2018.

Sony Pictures Animation ha reso disponibili due trailer e due locandine del sequel d'animazione Hotel Transylvania 3: Summer Vacation. A differenza dei primi due film, questo sequel non è ambientato all'Hotel Transylvania, con Drac, la sua famiglia e i suoi amici mostruosi che salpano invece per una crociera. Questo trailer arriva pochi mesi dopo l'annuncio del cortometraggio di Hotel Transylvania intitolato "Puppy" che è stato proiettato nelle sale con il film d'animazione Emoji - Accendi le emozioni di Sony.

In Hotel Transylvania 3, Mavis sorprende Dracula con un viaggio di famiglia su una lussuosa nave da crociera per mostri, in modo da poter trascorrere le vacanze estive insieme, offrendo la vacanza anche tutti gli altri amici mostri dell'hotel, con il resto del "Drac's Pack" che non se lo fa ripretere due volte. Il "Drac's Pack" naviga senza intoppi mentre i mostri si divertono alla grande, godendosi appieno il divertimento di bordo che la crociera ha da offrire, dal Monster Volley ai buffet di dimensioni colossali fino alle escursioni esotiche, ma poi l'inaspettato accade quando Drac s'innamora del capitano della nave, la "intrigante-ma-pericolosa" Ericka, che nasconde un pericoloso segreto che potrebbe distruggere tutta la razza dei mostri.

Il cast include il ritorno dei mostri preferiti dei primi due film e dei loro doppiatori: Adam Sandler (Dracula), Andy Samberg (Johnny), Selena Gomez (Mavis), Kevin James (Frank), Fran Drescher (Eunice), Steve Buscemi (Wayne), Molly Shannon (Wanda), David Spade (Griffin), Keegan-Michael Key (Murray) e Mel Brooks (Vlad). In un primo momento sembrava che il regista Genndy Tartakovsky non sarebbe tornato al timone, ma invece è tornato alla regia di questo amato franchise d'animazione, dirigendo da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Michael McCullers. Il regista presta anche la sua voce ad un personaggio noto come Blobby.

Sony Animation Pictures ha fissato una data di uscita del film al 13 luglio 2018.