Gli Incredibili 2: nuova immagine ufficiale del sequel d'animazione Disney-Pixar

Di Pietro Ferraro sabato 9 dicembre 2017

Gli Incredibili 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Disney-Pixar nei cinema italiani a settembre 2018.

Dopo una lunga attesa l'anno prossimo arriverà finalmente nei cinema Gli Incredibili 2. I dettagli su questo sequel sono stati pochi, con lo sceneggiatore e regista Brad Bird, che torna per il sequel, che ha voluto mantenere alta la curiosità. Ora una nuova immagine ufficiale rivelata da Entertainment Weekly ci mostra che Bob Iger non stava scherzando quando la scorsa estate ha detto che il film sarebbe iniziato proprio dove era finito il primo film, come ha ulteriormente confermato Brad Bird parlando con EW.

Gli Incredibili 2 riprende, letteralmente, dove il primo film ha lasciato, con Mr. Incredible ed Elastigirl che combattono contro Il Minatore, mentre Violet e Dash sono bloccati a fare da babysitter a Jack-Jack. Questo è tutto ciò che vogliamo svelare per ora, ma state tranquilli, ci sono molti più supereroi in serbo per la nostra "dinamica famiglia".

Anche se Gli Incredibili 2 riprende esattamente dove finisce il primo film, la dinamica si è spostata completamente. Questa volta la signora Incredible sta prendendo il comando quando si tratta di avventura ed eroismo. Holly Hunter torna a doppiare il capo della super-famiglia della Pixar e dice che questa volta, la signora Incredible alias Elastigirl, sta affrontando le proprie ambizioni invece di essere costretta a subire una discesa in campo forzata.

L'appetito per l'avventura di Helen viene alla ribalta, mentre prima era obbligata a diventare la Signora Incredible per necessità, dove si era impegnata per salvare suo marito, penso che questa volta soddisfi davvero le sue stesse ambizioni. L'ambizione di voler affrontare un'avventura è qualcosa che andremo ad esplorare.

Brad Bird è andato incontro ad un passo falso con il suo ultimo film live-action, Tomorrowland. A parte questo scivolone il suo carnet da regista è quasi immacolato, soprattutto quando si tratta di animazione. Holly Hunter non è timida nel lodare il regista e far apparire Gli Incredibili 2 "incredibilmente" coinvolgente.

È sempre interessante quando hai un narratore che può far decollare la storia nel modo in cui Brad riesce a fare, e in un certo senso, sento che le sue capacità narrative hanno acquisito un diverso tipo di slancio con questo film. Questa volta è stato molto divertente perché io conosco Brad molto meglio, e il modo in cui la storia si è sviluppata per me nelle sessioni di registrazione è stato piuttosto stratosferico. L'immaginazione di Brad si dirama in cose estremamente divertenti, e lo trovo così cool e, naturalmente, questo include anche lo sviluppo del personaggio di Helen durante questo secondo film, sembra davvero molto ricco, e come dire...questo ragazzo è un vero femminista.

Recentemente è stato rilasciato un primo teaser trailer de Gli Incredibili 2, che mostra il giovane Jack-Jack che esplora i suoi nuovi poteri, con Mr. Incredible, ancora una volta doppiato da Craig T. Nelson, piuttosto orgoglioso di suo figlio. Il trailer ha battuto il record per il maggior numero di visualizzazioni per un trailer animato in 24 ore. Sebbene Gli Incredibili abbiano avuto il merito di essere un grande film di supereroi, il sequel sembra seguire le orme di Wonder Woman come un grande film di supereroi guidato dalle donne.

Helen ha un incredibile senso della competizione e ambizione. Lei lancia il guanto di sfida in questo senso. E' così divertente vedere una donna crogiolarsi in quelle due arene, perché le donne sono state allevate per così tante generazioni a non essere ne ambiziose ne competitive, ed è divertente vedere Helen crogiolarsi in quelle due arene più o meno nello stesso modo in cui diamo agli uomini il permesso di fare...Sembra che le donne stanno riaffermando la loro forza in modi diversi. Gli Incredibili 2 sta permettendo alla signora Incredible di rivelare tutte queste sue diverse sfumature che la caratterizzano.

Anche Samuel L. Jackson (Siberius / Lucius) e Sarah Vowell (Violet Parr) riprendono i loro ruoli per Gli Incredibili 2, con Huck Milner che sostituisce Spencer Fox per la voce di Flash Parr. Disney e Pixar faranno uscire l'attesissimo sequel negli States il 15 giugno 2018 mentre in Italia dovremo attendere fino a settembre.

Gli Incredibili 2: primo teaser trailer italiano e locandina del sequel d'animazione Disney-Pixar

Dopo un'attesa di oltre dieci anni la Disney ha finalmente reso disponibili un primo teaser trailer italiano e una locandina del sequel Gli Incredibili 2 della Pixar. Il regista Brad Bird sta finalmente tornando nel mondo che ha creato nel 2004 presentandoci uno dei più attesi film di supereroi del 2018, e considerando che anche Avengers: Infinity War uscirà l'anno prossimo sarà un anno davvero "super".





La famiglia di supereroi preferita da tutti è tornata in "Gli Incredibili 2", ma questa volta sarà Helen (voce di Holly Hunter) ad essere sotto i riflettori, lasciando Bob (voce di Craig T. Nelson) a casa con Violetta (voce di Sarah Vowell) e Flash (voce di Huck Milner) per esplorare l'eroismo quotidiano della vita "normale". Sarà una dura transizione per tutti, resa più dura dal fatto che la famiglia non è ancora a conoscenza dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando il complotto brillante e pericoloso di un nuovo supercattivo emerge, la famiglia e Siberius (voce di Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare di nuovo insieme, il che è più facile a dirsi che a farsi, anche quando sono tutti incredibili.

Il regista Brad Bird e i produttori del film erano presenti al D23 Expo di Disney la scorsa estate per parlare dell'attesissimo sequel, ma non hanno presentato nessun filmato. Disney e Pixar hanno deciso di farci aspettare e ora ecco finalmente un primo teaser che mostra il piccolo Jack-Jack usare suoi poteri sotto lo sguardo di un Mr. Incredible piuttosto orgoglioso.

Mr. Incredible (Craig T. Nelson), Elastigirl (Holly Hunter), Siberius (Samuel L. Jackson), Jack Jack (Eli Fucile / Maeve Andrews), Violetta (Sarah Vowell), Flash (Spencer Fox) e Edna Mode (Brad Bird) sono tutti pronti per tornare in Gli Incredibili 2.

Brad Bird ha iniziato a dirigere film d'animazione come Il Gigante di Ferro, Ratatouille e il primo Gli Incredibili, per poi debuttare nel live-action con Mission: Impossible - Protocollo Fantasma considerato da molti il miglior film della serie Mission: Impossible. Il suo successivo lavoro in live-action, Tomorrowland - Il mondo di domani, non è andato altrettanto bene. L'ambizioso film è stato bocciato dalla critica e ha sfiorato il disastro al box-office. Dopo questa battuta d'arresto Bird è finamente tornato a lavorare al sequel del classico Gli Incredibili, una delle migliori parodie di film di supereroi di sempre.

Originariamente gli Incredibili 2 doveva uscire il 21 giugno 2019, ma la Disney ha fatto slittare a quella data Toy Story 4, anticipando Gli incredibili di un anno al 15 giugno 2018 (uscita italiana fissata a settembre 2018). Gli Incredibili originale rimane uno dei film più amati della Pixar ed è stato un grande successo al box office con 633 milioni di dollari incassati nel 2004.