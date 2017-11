Gli Incredibili 2: primo teaser trailer italiano e locandina del sequel d'animazione Disney- Pixar

Di Pietro Ferraro domenica 19 novembre 2017

Gli Incredibili 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Disney-Pixar nei cinema italiani a settembre 2018.

Dopo un'attesa di oltre dieci anni la Disney ha finalmente reso disponibili un primo teaser trailer italiano e una locandina del sequel Gli Incredibili 2 della Pixar. Il regista Brad Bird sta finalmente tornando nel mondo che ha creato nel 2004 presentandoci uno dei più attesi film di supereroi del 2018, e considerando che anche Avengers: Infinity War uscirà l'anno prossimo sarà un anno davvero "super".





La famiglia di supereroi preferita da tutti è tornata in "Gli Incredibili 2", ma questa volta sarà Helen (voce di Holly Hunter) ad essere sotto i riflettori, lasciando Bob (voce di Craig T. Nelson) a casa con Violetta (voce di Sarah Vowell) e Flash (voce di Huck Milner) per esplorare l'eroismo quotidiano della vita "normale". Sarà una dura transizione per tutti, resa più dura dal fatto che la famiglia non è ancora a conoscenza dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando il complotto brillante e pericoloso di un nuovo supercattivo emerge, la famiglia e Siberius (voce di Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare di nuovo insieme, il che è più facile a dirsi che a farsi, anche quando sono tutti incredibili.

Il regista Brad Bird e i produttori del film erano presenti al D23 Expo di Disney la scorsa estate per parlare dell'attesissimo sequel, ma non hanno presentato nessun filmato. Disney e Pixar hanno deciso di farci aspettare e ora ecco finalmente un primo teaser che mostra il piccolo Jack-Jack usare suoi poteri sotto lo sguardo di un Mr. Incredible piuttosto orgoglioso.

Mr. Incredible (Craig T. Nelson), Elastigirl (Holly Hunter), Siberius (Samuel L. Jackson), Jack Jack (Eli Fucile / Maeve Andrews), Violetta (Sarah Vowell), Flash (Spencer Fox) e Edna Mode (Brad Bird) sono tutti pronti per tornare in Gli Incredibili 2.

Brad Bird ha iniziato a dirigere film d'animazione come Il Gigante di Ferro, Ratatouille e il primo Gli Incredibili, per poi debuttare nel live-action con Mission: Impossible - Protocollo Fantasma considerato da molti il miglior film della serie Mission: Impossible. Il suo successivo lavoro in live-action, Tomorrowland - Il mondo di domani, non è andato altrettanto bene. L'ambizioso film è stato bocciato dalla critica e ha sfiorato il disastro al box-office. Dopo questa battuta d'arresto Bird è finamente tornato a lavorare al sequel del classico Gli Incredibili, una delle migliori parodie di film di supereroi di sempre.

Originariamente gli Incredibili 2 doveva uscire il 21 giugno 2019, ma la Disney ha fatto slittare a quella data Toy Story 4, anticipando Gli incredibili di un anno al 15 giugno 2018 (uscita italiana fissata a settembre 2018). Gli Incredibili originale rimane uno dei film più amati della Pixar ed è stato un grande successo al box office con 633 milioni di dollari incassati nel 2004.