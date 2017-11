Stasera in tv: "Scelta d'amore - La storia di Hilary e Victor" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 19 novembre 2017

Rai 3 stasera propone Scelta d'amore - La storia di Hilary e Victor (Dying Young), dramma romantico del 1991 diretto da Joel Schumacher e interpretato da Julia Roberts, Campbell Scott e Vincent D'Onofrio.





Cast e personaggi

Julia Roberts: Hilary O'Neil

Campbell Scott: Victor Geddes

Vincent D'Onofrio: Gordon

Colleen Dewhurst: Estelle Whittier

David Selby: Richard Geddes

Dion Anderson: Cappy

Ellen Burstyn: Mrs. O'Neil

George Martin: Malachi





La trama

Hilary O'Neil (Julia Roberts), una giovane ragazza di provincia, dopo aver sperimentato la convivenza con un uomo del quale ha scoperto l'infedeltà, desiderosa di essere ecomicamente indipendente, riesce a farsi assumere come infermiera dall'uomo d'affari californiano Richard Geddes per assistere il figlio ventottenne figlio Victor (Campbell Scott), da dieci anni ammalato di leucemia e soggetto a terribili periodiche crisi causate dalla cura chemioterapica. Dapprima atterrita poi mossa a pietà, Hilary viene coinvolta in una vicenda sentimentale che culmina con una fuga a due in un villaggio di pescatori: qui i giovani vi trascorrono giornate di svago e d'amore. Poichè ha interrotto la terapia anzitempo, Victor con la morfina tenta di nascondere il dolore che lo ha assalito di nuovo: traumatica è la scoperta dell'inganno da parte di Hilary, che telefona disperata al padre di Victor perchè lo faccia ricoverare in ospedale. A quesot punto Hilary per convincere Victor, per cui prova un amore sincero, a riprendere la cure, gli promette di restargli accanto qualunque cosa accada.





Curiosità



I lunghi capelli rossi di Julia Roberts erano per lo più extension. I suoi capelli veri erano molto più corti durante le riprese.



Il film è uscito circa un anno dopo il romanzo su cui è basato, il best-seller "Scelta d'amore (Caro agli Dei)", romanzo d'esordio di di Marti Leimbach.



Campbell Scott è figlio degli attori Colleen Dewhurst (che nel film interpreta Estelle Whittier) e George C. Scott.



Negli anni successivi, Joel Schumacher ha ammesso di non essere stato il regista giusto per questo film. Schumacher ha girato il film come un favore personale a Julia Roberts perché gli era piaciuto lavorare con lei in Linea mortale (1990).



Cary Elwes, Andy Garcia, Mel Gibson, James Spader e Daniel Day-Lewis hanno tutti rifiutato il ruolo di Victor Geddes.



Questo film e Bed & Breakfast - Servizio in camera (1991) sono state le ultime interpretazioni di Colleen Dewhurst scomparsa il 22 agosto 1991.



Il primo quadro mostrato da Victor Geddes a Hilary O'Neil e l'immagine mostrata come inquadratura finale del film è l'olio su tela incompiuto di Gustav Klimt "Adam ed Eve" (1917-18).



Questo film è la prima sceneggiatura cinematografica dello sceneggiatore e regista teatrale Richard Friedenberg.



Questo è il primo film di Sally Field come produttrice in cui non è coivolta come attrice. Era una produttrice non accreditata in L'ultima battuta (1988) in cui recitava con Tom Hanks. La compagnia di produzione della Field, la Fogwood Films, ha prodotto anche L'amore di Murphy (1985) in cui la Field era anche interprete al fianco di James Garner.



La rivista Premiere aveva indicato il film come potenziale campione d'incassi per la stagione cinematografica estiva statunitense. Purtroppo il film nonostante la presenza di Julia Roberts si è rivelato invece un flop al box-office ed è stato stroncato dalla critica.



Il film è stato sviluppato come pellicola di lancio per Julia Roberts dalla produttrice Sally Field. Entrambe avevano recitato in Fiori d'acciaio (1989) alcuni anni prima.



Il film presenta due vincitori del premio Oscar come miglior attrice: Julia Roberts che ha vinto per Erin Brockovich - Forte come la verità (2000) e Ellen Burstyn per Alice non abita più qui (1974). inoltre la produttrice Sally Field ha vinto il premio come miglior attrice protagonista per Norma Rae (1979) e Le stagioni del cuore (1984).



[ATTENZIONE SPOILER SUL FINALE DEL FILM] Nel finale del film visto al cinema Victor Geddes sopravvive. Nel finale originale invece, mentre Julia Roberts e un amico vanno via dalla casa di Campbell, si sente un colpo di pistola che suggerisce che si è ucciso. Reazioni negative a diverse proiezioni di prova hanno richiesto un cambio del finale, con il pubblico che ha espresso grande dispiacere per il rapporto della Roberts con un uomo diverso dall'affranto protagonista. A questo punto diverse pagine della sceneggiatura sono state riscritte ed è stato girato un finale meno traumatico, con il ruolo di D'Onofrio che è stato ridotto e la sua parte nel finale rimossa. [ FINE SPOILER] .

Il film costato 26 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 82 (di questi 33 milioni incassati a livello nazionale).







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard che torna a collaborare con il regista Joel Schumacher dopo aver musicato Linea mortale. Howard ha musicato anche Pretty Woman e Il matrimonio del mio migliore amico altri due film con protagonista Julia Roberts.

Il brano "Theme from Dying Young" è stato eseguito dal sassofonista Kenny G. In precedenza Kenny G aveva collaborato con David Foster al brano "Love Theme From St. Elmo's Fire" altro film diretto da Joel Schumacher.



TRACK LISTINGS:

1. Theme from "Dying Young" - Kenny G

2. Medley: Driving North / Moving In - Kenny G & James Newton Howard

3. The Clock

4. Love Montage

5. The Maze

6. All the Way - Jeffrey Osborne

7. Hillary's Theme - Kenny G & James Newton Howard

8. Victor Teaches Art

9. The Bluff

10. San Francisco

11. Victor

12. All the Way - King Curtis

13. I'll Never Leave You - Kenny G & James Newton Howard

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.