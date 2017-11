Justice League: curiosità e commento sul film DC

Di Pietro Ferraro domenica 19 novembre 2017

Justice League è finalmente approdato nei cinema italiani e Blogo vi propone alcune curiosità sul quinto film dell'Universo Esteso DC.

Justice League ha fatto il suo debutto e come di consueto ha scatenato una discussione tra fan e critica d'oltreoceano, quest'ultima però stavolta non è stata coesa in una stroncatura tout court come avvenuto con il controverso Batman v Superman, ma ha colto le migliorie apportate da Zack Snyder e Joss Whedon dando al film nel complesso quella che in gergo viene definita una reazione "mista", lodando da una parte azione, divertimento ed energia trasmessi dal cast, e di contro criticando l'esile trama e una certa incoerenza nel cambio di stile da estremamente cupo a troppo "divertito", il sottoscritto non è assolutamente d'accordo con quest'ultima critica visto che il cambio di rotta ha regalato alla messinscena un certo equilibrio che mancava in Batman v Superman, quindi l'incoerenza sembra provenire da tutt'altra parte.

Altra critica mossa al film è stato l'utilizzo di effetti speciali non all'altezza, qui preferiamo evitare qualsiasi contrapposizione, siamo in un epoca d'oro per gli effetti speciali e con un budget di oltre 250 milioni di dollari e un regista come Zack Snyder, che dal punto di vista tecnico è sempre stato ineccepibile, forse sarebbe più opportuno parlare, riguardo al comparto CG, di scelta stilistica volutamente "fumettosa" e quindi sindacabile quanto si vuole, piuttosto che lanciarsi in improbabili giudizi di stampo tecnico che lasciano decisamente il tempo che trovano.

Justice League oltre ad essere divertente e scorrevole ha mostrato quel cambio di rotta richiesto a gran voce, senza dubbio c'è ancora molto da lavorare sul piano puramente narrativo e l'Universo Esteso DC è ancora molto lontano dall'avere una sua identità ben definita, ma Justice League ha raggiunto il suo scopo ultimo, smussare in parte gli errori disseminati lungo la strada da un universo condiviso tirato su con eccessiva fretta, e diventare al contempo un buon punto di "ripartenza" per un progetto che molti vorrebbero vedere ingiustamente affossato; d'altro canto come dimenticare che Zack Snyder gode della medesima "popolarità" tra la critica dell'odiato collega Michael Bay, entrambi portatori sani di un "deprecabile" cinema tutto puntato all'intrattenimento duro e puro, e ancor peggio rei di trarne moneta sonante in gran quantità.

Dopo questo doveroso preambolo, e un personale voto di 6.5 assegnato al film, vi lasciamo alle curiosità su Justice League che vi avvertiamo includono SPOILER sul film.

Nell'ottobre del 2007, George Miller aveva assemblato la sua Justice League per il grande schermo con D.J. Cotrona come Superman, Armie Hammer come Batman, la modella Megan Gale come Wonder Woman, il rapper Common come Lanterna verde / John Stewart, Adam Brody come Flash / Barry Allen, Santiago Cabrera come Aquaman / Arthur Curry, Hugh Keays-Byrne come Martian Manhunter (J'onn J'onzz), Teresa Palmer nei panni di Talia al Ghul e Jay Baruchel nei panni di Maxwell Lord. Il film è stato poi accantonato durante la produzione.



Ciarán Hinds interpreta Steppenwolf in motion-capture. Hinds non aveva familiarità con l'uso della tecnologia e ha ricevuto consigli dal suo amico Liam Neeson, che aveva già recitato con la medesima tecnica in Sette minuti dopo mezzanotte.



Danny Elfman ha usato nel film uno stralcio della colonna sonora del film Superman composta da John Williams per una scena con il Superman di Henry Cavill.



Il regista Zack Snyder e la moglie, la produttrice Deborah Snyder, si sono ritirati dal film dopo il suicidio della figlia di Zack Snyder avvenuto nel marzo 2017. Entrambi hanno cercato di affrontare il traumatico lutto con il lavoro, ma dopo due mesi hanno deciso che era il momento di lasciare il progetto per trascorrere del tempo con la propria famiglia. Joss Whedon, che nelo frattempo aveva firmato per Batgirl, è subentrato come regista, gestendo scene aggiuntive che sono state incluse nel montaggio finale. Al momento del cambio in cabina regia, Warner Bros. ha dichiarato che Whedon avrebbe diretto e scritto nello stesso stile di Snyder, quindi non ci sarebbero stati cambiamenti di tono o cambiamenti evidenti nello stile. Tuttavia Joss Whedon una volta salito a bordo ha polemicamente licenziato il compositore scelto da Zack Snyder, Junkie XL, sostituendolo con Danny Elfman.



Ampie riprese tenutesi a Londra e Los Angeless a metà 2017 hanno aggiunto un costo di circa 25 milioni di dollari al budget del film. Henry Cavill ha lavorato a Justice League in contemporanea alle riprese di Mission: Impossible 6 (2018). Cavill doveva sfoggiare un paio di baffi per il suo ruolo Mission: Impossible 6, e visto che Paramount ha vietato all'attore di sbarazzarsi anche momentaneamente dei baffi per interpretare di nuovo Superman, la rimozione dei baffi per justice League è stata realizzata digitalmente in post-produzione.



Inizialmente questo film doveva essere diviso due parti, ma l'idea venne accantonata una volta iniziate le riprese.



Il film è stato distribuito lo stesso giorno del debutto della serie animata Justice League (2001), trasmessa per la prima volta sedici anni prima.



A Laurence Fishburne è stato chiesto di riprendere il suo ruolo di Perry White per un cameo, ma impegni con altri progetti hanno reso l'attore non disponibile nel giorno in cui avrebbero dovuto svolgersi le riprese.



Una delle scene di Gotham durante il prologo ha un edificio su cui è scritto "Janus". Questo si riferisce alla Janus Cosmetics, gestita dalla nemesi di Batman e boss del crimine Black Mask che sarà il villain principale dell'annunciato spin-off Gotham City Sirens.



Nel trailer un episodio della serie tv d'animazione Rick and Morty può essere visto su uno schermo dietro a Bruce Wayne nel rifugio di Barry Allen.



Ben Affleck è stato considerato per la regia del film.



Barry Allen durante il film dice di conoscere la lingua dei segni, in particolare la lingua dei segni dei gorilla. Uno dei nemici più famosi di Flash è Grodd, un gorilla telepatico.



La Lanterna Verde che ha combattuto contro Steppenwolf migliaia di anni fa sfoggia un mantello. Questo è un omaggio ad Alan Scott, la prima Lanterna Verde nei fumetti e prefigura il film Green Lantern Corps previsto per il 2020.



Gal Gadot come parte della preparazione fisica per il ruolo di Wonder Woman ha praticato Kung Fu, Kick Boxing, combattimento con la spada, Jiu-Jitsu Brasiliano e Capoeira.



Questo film riunisce Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg. Anche Mera compare nel film, ma non è nella squadra.



In questo film Billy Crudup interpreta Henry Allen, il padre di Barry Allen (Flash). L'attore prima di apparire nell'Universo Esteso DC aveva inzialmente sostenuto un provino ed è stato uno dei migliori contendenti per il ruolo di Bruce Wayne / Batman in Batman Begins prima della scelta di Christian Bale per il ruolo.



Danny Elfman è subentrato a Junkie XL, che a sua volta ha sostituito Hans Zimmer che aveva annunciato il suo ritiro dal "business dei supereroi" ed era passato a musicare il reboot Tomb Raider (2018).



È stato affermato da Zack Snyder che Justice League sarebbe stato molto diverso da Batman v Superman. Snyder ha anche dichiarato che il film sarebbe stato molto più breve in termini di durata, infatti ad oggi Justice League con i suoi 121 minuti è il film più breve dell'Universo Esteso DC.



Wonder Woman è nel film è in cima ad una statua della dea greca Themis o Justitia per i romani, personificazione dell'ordine, della giustizia e del diritto.



Chris Terrio ha finito di scrivere la sceneggiatura del film a luglio 2015.



Il film è stato distribuito nel 25° anniversario del fumetto "La morte di Superman" uscito il 17 novembre 1992, e nel 16° anniversario della serie animata Justice League (2001) che ha debuttato con il suo primo episodio il 17 novembre 2001.



Il cast comprende tre vincitori dell'Oscar: Ben Affleck, Jeremy Irons, J.K. Simmons; e tre candidati all'Oscar: Amy Adams, Diane Lane e Jesse Eisenberg.



La formazione della Justice League in questo film è basata sui membri fondatori della nuova storia di origine "The New 52" (ad eccezione di "Lanterna Verde"). Nella storia di origine della "Silver Age" uno dei membri fondatori era Martian Manhunter sostituito in questo film da Cyborg (che in precedenza era conosciuto come membro fondatore dei "Teen Titans") che era nella versione "The New 52".