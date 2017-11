Star Wars 8: Oscar Isaac svela il suo destino nella saga (spoiler)

Di Pietro Ferraro lunedì 20 novembre 2017

Dopo la mancata dipartita in "Il risveglio della Forza" l'attore Oscar Isaac svela il destino del suo Poe Dameron in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

In molti hanno pensato che la nuova trilogia di Star Wars fosse partita con l'intenzione di uccidere i suoi personaggi originali di film in film, con Han il primo ad uscire di scena in "Il risveglio della Forza", Luke l'avrebbe seguito in Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Leia sarebbe giunta alla fine della sua strada in Star Wars 9. La prematura scomparsa di Carrie Fisher ha però cambiato in qualche modo questa idea. Si ritiene che il personaggio di Leia sarà fatto uscire di scena in Star Wars 8 e che invece Luke Skywalker sarà risparmiato per ritrovarlo nell'Episodio 9. Anche se ciò non è stato confermato, c'è un altro personaggio che molti pensavano passasse a miglior vita in "Gli Ultimi Jedi" e che invece è stato confermato vivrà a prescindere dal destino di Luke.

Oscar Isaac in origine doveva apparire solo in "Il risveglio della Forza". Il personaggio viene introdotto nel film come il pilota di X-Wing Poe Dameron e poi sarebbe andato incontro ad unafine gloriosa per mano del Primo Ordine. Ma dopo che la sceneggiatura iniziale lo aveva rimosso dalla trama, J.J. Abrams cambiò idea e permise a Poe di sopravvivere per almeno un altro sequel. Questa cosa era a conoscenza della maggior parte dei fan che hanno ipotizzato che il sacrificio finale di Poe si sarebbe consumato in "Gli Ultimi Jedi", ma ora sappiamo con certezza che non sarà così.

Star Wars 8 sarà nei cinema il prossimo 13 dicembre e il destino di diversi personaggi è ancora avvolto nel mistero più fitto, ma durante una recente intervista, Oscar Isaac ha però confermato che tornerà in Star Wars 9 rivelando che Dameron riesce a sopravvivere ad un attacco contro il Mega-Star Destroyer di Snoke. Anche se altri non saranno così fortunati. Questo probabilmente significa che la sorella di Rose Tico, Paige, potrebbe non sopravvivere ai titoli di coda di "Gli Ultimi Jedi".

Il ruolo di Poe Dameron in "Il risveglio della Forza" non era molto consistente sebbene sia stato lui a guidare l'attacco finale alla Base Starkiller, aiutando a distruggere l'enorme arma del Primo Ordine. In questa nuova avventura Isaac dice che gli è stato dato "non molto di più, ma un po' più da fare". Poi l'attore conferma che inizierà a girare Star Wars 9 con il regista J.J. Abrams all'inizio del 2018.

Molti credevano che Poe Dameron sarebbe stato usato come una sorta di sostituto di Han Solo in "Gli ultimi Jedi", riempiendo il vuoto lasciato dall'iconico Harrison Ford, ma non sarà così come spiega lo stesso Isaac a Esquire.

Beh, potrebbe verificarsi, ma penso che ciò che Rian [Johnson] ha fatto sia stato meno riempire un vuoto e concentrarsi più su ciò di cui ha bisogno la storia. Il fatto è che ora la Resistenza è stata ridotta a solo una manciata di persone, sono in ballo le loro vite, e Leia mi sta istruendo, lui, ad essere un leader della Resistenza invece di un ardito eroe canaglia.

Oscar Isaac non è l'unico membro del cast a confermare il ritorno in Star Wars 9, anche John Boyega tornerà a riprendere il ruolo di Finn. Allora chi sono i più papabili ad una gloriosa e definitiva uscita di scena in Star Wars 8? Per Leia pare sia stata pianificata un'uscita di scena alternativa che la renderà una delle stelle più luminose della galassia lontana lontana, restano in ballo Luke e secondo alcune voci Chewbacca che nel frattempo è morto all'interno del canone "Legends" che però ricordiamo non è più parte del canone ufficiale legato ai film (ma in quest'ultimo caso non vorrei essere nei panni di Rian Johnson quando e se accadrà).